ЦСКА продолжает борьбу за трансфер Янниса Константелиаса несмотря на отказ «ПАОКа»

Московский ЦСКА не оставляет попыток приобрести полузащитника греческого ПАОКа Янниса Константелиаса. По информации журналиста Ивана Карпова, армейский клуб направил в адрес греческой команды обновленное трансферное предложение с улучшенными условиями сделки. Впереди армейский клуб ожидает финал Кубка России против «Ростова». Если внимательно ознакомиться с выгодными котировками бк Пари матч Кз, то станет понятно, что коллектив Николича является фаворитом данного противостояния.

В рамках переговоров московский клуб предложил 22-летнему греческому футболисту долгосрочный контракт сроком на четыре года. Это свидетельствует о серьезности намерений ЦСКА и готовности строить долгосрочные планы с участием талантливого полузащитника.

Однако ситуация осложняется несколькими факторами. Ранее руководство «ПАОКа» уже отвергло первоначальное предложение московского клуба о трансфере греческого игрока. Более того, сам Константелиас, по имеющейся информации, не проявляет энтузиазма относительно возможного переезда в Россию.

Несмотря на эти препятствия, ЦСКА демонстрирует настойчивость в стремлении заполучить перспективного футболиста, о чем свидетельствует направленное улучшенное предложение. Клуб явно рассматривает Константелиаса как важное усиление состава и готов идти на увеличение трансферной суммы для достижения договоренности с греческой стороной.