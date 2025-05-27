Иван Просветов покидает ЦСКА ради возвращения в НХЛ

Вратарь московского ЦСКА Иван Просветов завершает свое выступление в Континентальной хоккейной лиге. По информации, подтвержденной агентом игрока Сергеем Исаковым, голкипер расторгает контракт с армейским клубом для продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге. Армейскому клубу нужно как можно быстрее определиться с кандидатурой нового главного тренера, а пока аналитики бк Marathonbet By пристально следят за ситуацией, чтобы оперативно подготовить котировки перед стартом нового сезона.

Процесс расторжения контракта должен завершиться в ближайший понедельник, после чего начнутся переговоры с потенциальным новым клубом в НХЛ. Хотя конкретная команда пока не называется, решение о возвращении в североамериканский хоккей уже принято.

Просветов присоединился к ЦСКА перед началом сезона 2024/2025 и успел проявить себя как надежный страж ворот. В регулярном чемпионате КХЛ голкипер принял участие в 38 матчах, одержав 20 побед. Статистические показатели вратаря впечатляют: процент отраженных бросков составил 92%, а коэффициент надежности - 2,32 шайбы за игру.

В играх плей-офф Просветов также продемонстрировал достойный уровень, одержав две победы в пяти проведенных матчах. При этом процент отраженных бросков составил 91,8%.

До своего приезда в КХЛ российский вратарь уже имел опыт выступления в Северной Америке, где играл как в АХЛ, так и в НХЛ, защищая цвета систем «Колорадо» и «Аризоны». Теперь Просветов готовится к новому этапу своей заокеанской карьеры.