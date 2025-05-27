Ростех впервые покажет на «Металлообработке-2025» импортозамещенный станок для авиации и ОПК

Модернизированный центр 2000VH способен работать с деталями до 2000 мм в диаметре и массой до 5 т и при этом достигать высокой точности обработки

Российский разработчик и производитель высокоточных станков с ЧПУ — станкостроительный холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех — впервые представляет на выставке «Металлообработка-2025» один из самых технологичных отечественных станков: пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр 2000VH. Станок создан для нужд авиастроения, двигателестроения и оборонной промышленности в рамках задач по достижению Россией технологического лидерства и суверенитета в станкостроении.

Модернизированный обрабатывающий центр 2000VH не имеет аналогов по техническим характеристикам среди отечественного оборудования. Станок предназначен для высокоточной обработки крупногабаритных деталей сложной формы, способен работать с деталями до 2000 мм в диаметре и массой до 5 т и при этом достигать точности обработки до сотых долей миллиметра.

«Мы делаем ставку на развитие собственных решений, адаптированных под задачи стратегических отраслей. Модернизация модели 2000VH — это результат командной работы, инженерной зрелости и понимания вызовов, с которыми сталкивается отечественная промышленность. В конструкции станка использованы собственные разработки: уникальная фрезерная поворотная голова, автоматизированный инструментальный магазин и пневматический узел торможения отечественного производства», — отметил генеральный директор холдинга «СТАН» Борис Богатырев.

Модель построена на конструкции с высокой жесткостью, ее внутренние полости залиты синтетическим гранитом. В результате виброустойчивость станины оборудования сравнима с тяжелым чугунным литьем. Станок оснащен российской системой числового программного управления и системой жидкостного охлаждения. Использование прямых приводов позволяет добиться высокой динамической устойчивости и исключить люфты в перемещении. В числе встроенных функций — системы измерения инструмента и деталей, мониторинга процессов и промышленной безопасности.

На стенде холдинга «СТАН» также представлены российские комплектующие, включая высокооборотный шпиндель для обработки алюминиевых сплавов и сталей, и металлорежущий инструмент.

25-я Международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» — «Металлообработка-2025» ежегодно проходит в мае на территории ЦВК «Экспоцентр». В этом году выставка пройдет с 26 по 29 мая. Участие примут почти полторы тысячи компаний из России, стран СНГ, Ближнего и Дальнего Востока и других станкостроительных регионов мира.