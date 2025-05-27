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Газета.ru

На Украине задумались о новых методах борьбы с российскими дронами

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Военнослужащий с БПЛА
Военнослужащий с БПЛА.
Источник изображения: Inna Varenytsia/Reuters

Игнат: ВВС Украины хотят получить штурмовики Бразилии и США для борьбы с дронами

На Украине хотят начать использовать против российских дронов легкомоторные самолеты, которые, в частности, есть в распоряжении у Бразилии и США. Об этом заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада".

По его словам, Украине надо искать "новые инновационные методы", с помощью которых удастся увеличить процент сбитых дронов.

"Это ПВО малого радиуса действия, более дешевые ракеты... Привлечение легкомоторной авиации, которая могла бы работать эффективно», - сказал Игнат.

В пример он привел такие легкомоторные штурмовики, как АТ-6 американского производства или бразильские EMB-314 Super Tucano.

Игнат пожаловался, что сейчас для отражения атак российских беспилотников приходится использовать американские истребители F-16 и французские Mirage. Кроме того, он напомнил о дефиците ракет у украинской армии.

"Для воздушных сил первое задание - это недопущение в воздушном пространстве российской авиации", - заключил он.

До этого французская газета Le Monde сообщила, что Украина исчерпала запас ракет для зенитных комплексов, которые передали ей Франция и Италия. По данным источника издания, у Украины сегодня нет ракет ни для SAMP-T, ни для Crotale, и новые боеприпасы страна не получала уже около полутора лет.

Ранее на Западе назвали российский комплекс «Искандер-М» кошмаром для ПВО.


Алена Зиновьева

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Страны
Бразилия
Италия
США
Украина
Франция
Продукция
EMB-314
F-16
Искандер
Проекты
БПЛА
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