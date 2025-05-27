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Газета.ru

В ЕС предупредили о снижении роли США в обороне Европы

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Флаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза.
Источник изображения: gazeta.ru

Еврокомиссар Кубилюс: Европе нужно готовиться к снижению роли США в обороне

Со временем роль Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Европы будет снижаться. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу литовского гостелерадио LRT.

"Естественно, что в долгосрочной перспективе присутствие в США в европейской обороне, скорее всего, будет уменьшаться, поскольку американцы будут больше концентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал еврокомиссар.

Кубилюс добавил, что страны Европы должны быть готовы взять на себя ответственность за региональную безопасность. По его словам, европейским государствам стоит разработать план на случай ухода США, чтобы избежать хаоса.

В конце марта портал Euractiv сообщил, что Европейский союз столкнется с трудностями в попытках реализовать планы по милитаризации континента своими силами без участия США.

По данным Международного института стратегических исследований, у европейских стран-членов НАТО насчитывается около миллиона солдат сухопутных войск, которые в настоящее время не задействованы ни в одной миссии. При этом лишь немногие страны Европы располагают армией в 100 тысяч военнослужащих.

Ранее стало известно, что Трамп хочет призвать Европу увеличить расходы на оборону.


Александр Афонин

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