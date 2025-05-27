«Адский огонь». Почему удары России по Украине становятся все сильнее?

Полковник Ходаренок назвал удары ВС РФ по Украине подготовкой к летней кампании

В ночь на 25 мая Вооруженные силы России нанесли один из самых мощных ударов по территории Украины с момента начала военной операции. В налете участвовали 298 беспилотников и 69 ракет. Ждать ли Киеву «рейда тысячи беспилотников» и почему такие действия ВС РФ можно расценивать как подготовку к летней кампании 2025 года - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В этом массированном огневом ударе приняли участие 367 российских средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые и оперативно-тактические ракеты (БЛА - 298, ракет - 69). Бомбардировке были подвергнуты военные объекты на территории Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Житомирской и Тернопольской областей.

«Россия обрушивает на Украину адский огонь», - такими словами описал результат этого удара The Economist.

В первую очередь удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты, а также по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

Всего неделю назад Вооруженные силы России осуществили (как тогда казалось) рекордную атаку беспилотными летательными аппаратами по столице Украины и области. Было задействовано не менее 273 дронов типа «Герань».

Но 25 мая в очередном ударе приняло участие гораздо большее количество средств воздушного нападения. И совершенно очевидно, что раз от разу в налетах будет принимать участие еще больше БЛА и ракет.

«Рейд тысячи беспилотников»

По данным британского The Economist, «Россия планирует увеличить производство беспилотных летательных аппаратов до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью».

К слову говоря, рейд 1000 средств воздушного нападения - сугубо британское изобретение. Термин «рейд тысячи бомбардировщиков» был впервые использован для описания трех ночных бомбардировок, проведенных Королевскими военно-воздушными силами (RAF) против немецких городов летом 1942 года во время Второй мировой войны. Этот термин ввел в оборот глава бомбардировочного командования маршал RAF Артур Трэверс Харрис. Это именно под его руководством британские «Ланкастеры», «Галифаксы» и «Стирлинги» превращали в щебень немецкие города.

Бомбардировки осуществлялись по тщательно разработанным в штабе RAF методикам. Сначала сбрасывались фугасные бомбы, чтобы разрушить крыши и обнажить деревянные конструкции зданий, затем - зажигательные бомбы, и снова - фугасные для затруднения работы противопожарных служб. В результате подобных бомбардировок образовывался огненный шторм, температура в котором достигала 1500 градусов. От недостатка кислорода мирные граждане погибали даже в бомбоубежищах.

Сегодня потомки Артура Харриса учат нас гуманизму.

Цели массированных ударов

Что касается сил и средств противовоздушной обороны ВСУ, то они сегодня не в состоянии эффективно отражать удары российских средств воздушного нападения, передает слова одного из представителей командования ПВО ВСУ издание Business Insider.

По словам украинских военнослужащих, в настоящее время ВКС РФ используют модифицированные версии БЛА «Герань» с двигателем, который позволяет им развивать скорость более 180 миль в час (около 290 км/ч). Вдвое-втрое возрос вес боевой части БЛА. Для увеличения сложности налета ВС РФ применяют ложные цели, а само построение удара (высотно-временной график) раз от разу не повторяется и отличается большой изобретательностью. Помимо прочего, новейшие российские модели БЛА «не боятся» украинской радиоэлектронной борьбы.

Ранее ВКС РФ обычно применяли «Герани» на малых высотах с целью снижения дальности их обнаружения РЛС противника. Однако сейчас, по свидетельствам бойцов ВСУ, к объектам поражения «Герани» по-прежнему подходят на предельно малых высотах.

Затем высота полета российских БЛА увеличивается до 2000-2500 метров, то есть «Герани» в этот момент находятся за пределами досягаемости пулеметов М2 Browning, как правило, используемых мобильными подразделениями ПВО ВСУ. Что касается ПЗРК FIM-92 Stinger, применяемых для поражения маловысотных целей, то сейчас в ВСУ ощущается их весьма и весьма серьезная нехватка.

Массированные огневые удары ВС РФ наносятся, по всей видимости, с двумя целями. Первое - увеличить договороспособность Киева.

Второе - осуществление мощных ударов по инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны можно рассматривать как подготовку ВС РФ к летней кампании 2025 года, если мирные переговоры окончательно зайдут в тупик.

Не приходится сомневаться, что проведение этой кампании будет более успешным, если удары ВС РФ по ОПК Украины, запасам материальных средств, вооружения, военной техники и боеприпасов, а также коммуникациям существенно ослабят боеспособность Вооруженных сил Украины.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок