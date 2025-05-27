Войти
Lenta.ru

На Западе оценили российского «Медведя»

323
0
0
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС.

MWM: Турбовинтовые бомбардировщики Ту-95МСМ дешевле в эксплуатации, чем Ту-160

Стратегические бомбардировщики Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») с турбовинтовыми двигателями дешевле в эксплуатации, чем реактивные Ту-160. Возможности Ту-95 оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Ту-95МСМ ценится за низкие эксплуатационные расходы и потребность в техническом обслуживании, что также упрощает задачу поддержания высокого уровня готовности», — говорится в публикации.

Ту-95МСМ получили четыре двигателя НК-12МПМ, которые остаются самыми мощными турбовинтовыми двигателями в мире. Автор отметил, что большая дальность полета крылатых ракет Х-101, которые несет Ту-95, позволяет самолету поражать цели с безопасного расстояния. Х-101 получила боевую часть весом около 400 килограммов.

Ранее в мае стало известно, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи истребителей Су-33.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-12
СПМ-3 Медведь
Су-33
Ту-160
Ту-95
Х-101
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 07:53
  • 7
«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов
  • 27.05 06:57
  • 2
До победного арсенала: РФ остается в топ-5 стран-лидеров по экспорту вооружений
  • 27.05 06:39
  • 39
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 27.05 06:29
  • 9008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 02:04
  • 1
Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов
  • 27.05 00:09
  • 1
ВПК Белоруссии заключил на MILEX 2025 контракты на сумму более $390 млн
  • 26.05 22:13
  • 1
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм
  • 26.05 17:13
  • 0
Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением
  • 26.05 12:37
  • 1
Извините, Дональд Трамп, но Украина – это ваша война (Bloomberg, США)
  • 26.05 12:29
  • 1
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия
  • 26.05 12:26
  • 1
"Может достигать 1000 км". Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной
  • 26.05 12:18
  • 1
В России рассказали об экипировке корейских солдат
  • 26.05 10:40
  • 1
Мы умеем это лучше всех: Путин приказал разделаться с конкурентами
  • 26.05 03:14
  • 1
Российский вертолет «Ночной охотник» оснастят новейшей неуправляемой ракетой
  • 25.05 18:00
  • 311
Космонавтика Илона Маска