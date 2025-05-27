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В Европе заявили об избытке военно-морских верфей

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Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters
Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters.

Глава ВМС Франции Вожур: В Европе наблюдается избыток военно-морских верфей

В Европе наблюдается избыток военно-морских верфей, заявил Комитету по обороне Национальной ассамблеи Франции начальник главного штаба Военно-морских сил (ВМС) страны адмирал Николя Вожур. Об этом сообщает издание Defense News.

«Сегодня в Европе у нас около четырнадцати верфей, которые конкурируют друг с другом практически везде. В идеальном мире у нас было бы три или четыре предприятия, которые конкурировали бы друг с другом, но прежде всего завоевывали бы долю экспортного рынка за рубежом», — сказал французский офицер.

Он добавил, что в Европе отсутствует единая военно-морская стратегия, а защита национальных интересов отдельными государствами не всегда совпадает с идеей консолидации ресурсов для повышения конкуренции на внешних рынках.

По его словам, реальность такова, что во Франции всегда будут выбирать местного подрядчика — компанию Naval Group, тогда как в Италии — местную компанию Fincantieri. Вожур заметил, что у Франции и Италии «очень, очень разные» стратегии судостроения и подхода к размеру кораблей.

В январе аналитики Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) в материале «Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН» сообщили, что Россия занимает третье место в мировом рейтинге военного кораблестроения.

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Страны
Италия
Россия
Франция
Компании
Fincantieri
Персоны
Примаков Евгений
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