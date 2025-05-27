Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с начальником Генштаба Эфиопии

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в Москве провел встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Федеративной Демократической Республики Эфиопии фельдмаршалом Бырхану Джулля Гэлельча. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Москве состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника А. В. Фомина с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Федеративной Демократической Республики Эфиопии фельдмаршалом Б. Дж. Гелалча. В переговорах также приняли участие статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России генерал-лейтенант М. В. Бабич, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России А. Г. Пунчук и заместитель Генерального директора АО "Рособоронэкспорт" С. Ф. Ладыгин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также обменялись мнениями по ряду тем в области обороны и безопасности, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективам расширения партнерства по различным направлениям военного взаимодействия.