Войти
ТАСС

Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с начальником Генштаба Эфиопии

298
0
0
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Савицкий

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в Москве провел встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Федеративной Демократической Республики Эфиопии фельдмаршалом Бырхану Джулля Гэлельча. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Москве состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника А. В. Фомина с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Федеративной Демократической Республики Эфиопии фельдмаршалом Б. Дж. Гелалча. В переговорах также приняли участие статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России генерал-лейтенант М. В. Бабич, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России А. Г. Пунчук и заместитель Генерального директора АО "Рособоронэкспорт" С. Ф. Ладыгин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также обменялись мнениями по ряду тем в области обороны и безопасности, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективам расширения партнерства по различным направлениям военного взаимодействия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Эфиопия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Фомин Александр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 07:53
  • 7
«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов
  • 27.05 06:57
  • 2
До победного арсенала: РФ остается в топ-5 стран-лидеров по экспорту вооружений
  • 27.05 06:39
  • 39
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 27.05 06:29
  • 9008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 02:04
  • 1
Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов
  • 27.05 00:09
  • 1
ВПК Белоруссии заключил на MILEX 2025 контракты на сумму более $390 млн
  • 26.05 22:13
  • 1
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм
  • 26.05 17:13
  • 0
Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением
  • 26.05 12:37
  • 1
Извините, Дональд Трамп, но Украина – это ваша война (Bloomberg, США)
  • 26.05 12:29
  • 1
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия
  • 26.05 12:26
  • 1
"Может достигать 1000 км". Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной
  • 26.05 12:18
  • 1
В России рассказали об экипировке корейских солдат
  • 26.05 10:40
  • 1
Мы умеем это лучше всех: Путин приказал разделаться с конкурентами
  • 26.05 03:14
  • 1
Российский вертолет «Ночной охотник» оснастят новейшей неуправляемой ракетой
  • 25.05 18:00
  • 311
Космонавтика Илона Маска