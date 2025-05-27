Эксперты предложили приравнять ИТ-сферу к оборонной отрасли

Эксперты предложили приравнять ИТ-отрасль к оборонной сфере для усиления контроля

Участники дискуссии по вопросам цифрового суверенитета предложили приравнять ИТ-сферу к оборонной отрасли, чтобы усилить государственный контроль и защитить национальные интересы.

В агентстве "Национальная Служба Новостей" прошла экспертная дискуссия о судебных разбирательствах с Google и вопросах цифрового суверенитета. Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов напомнил, что российские власти долгое время мягко требовали от Google соблюдения законодательства, а назначавшиеся штрафы зачастую не превышали миллиона рублей. Он подчеркнул: "Для транснациональной корпорации типа Google – это даже не копейки".

Кирьянов отметил, что миллиардные штрафы также не изменили политику ИТ-гиганта, который продолжает монополизировать рынок поиска, рекламы и мобильных операционных систем, используя свои продукты для устранения конкурентов. Прямой ущерб россиянам депутат оценил в 10 млрд рублей, однако отметил, что развитый отечественный ИТ-сектор позволил смягчить последствия. По его словам, в России есть собственные интернет-площадки и специалисты, способные создавать новые продукты, в отличие от ряда других стран.

Председатель "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов обратил внимание на продолжение деятельности западных платформ в России без соблюдения национальных правил. Он отметил, что пострадавшими оказываются как пользователи, так и создатели качественного контента, которые рассчитывали на стабильные условия, но столкнулись с "правовым нигилизмом". Павлов считает пример Китая показателем того, что государственная монополия на цифровой рынок – единственный рабочий формат.

Основатель TenChat Семен Теняев заявил о необходимости приравнять ИТ-сектор к оборонной отрасли страны. Он подчеркнул, что Россия способна самостоятельно развивать ключевые ИТ-направления, приводя в пример "Яндекс" и "Касперский". Теняев также отметил успехи Южной Кореи с национальной платформой KakaoTalk, подчеркнув важность внутреннего цифрового патриотизма и полного государственного контроля над ИТ-бизнесом.

Эксперт выразил мнение, что повторное возвращение иностранных ИТ-компаний в Россию несет риски, поскольку их алгоритмы могут быть использованы для продвижения деструктивного контента. По его словам, обеспечить информационную безопасность возможно только при полной самостоятельности и государственном контроле в цифровой сфере.

Елизавета Шишкова