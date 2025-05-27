В Венгрии открыты для обсуждения путей сотрудничества с Роскосмосом

Госсекретарь венгерского МИД Оршойя Ференц напомнила о традициях сотрудничества между двумя странами

БУДАПЕШТ, 26 мая. /ТАСС/. Венгрия открыта для обсуждения возможностей сотрудничества с Роскосмосом, поскольку заинтересована в участии в международных космических исследованиях, в том числе с Россией. Об этом сообщила в беседе с журналистами госсекретарь венгерского МИД Оршойя Ференц, курирующая национальную космическую программу.

"Мы определенно открыты для проведения совместных научных экспериментов в мирных целях", - сказала она после торжественной церемонии в Будапеште, посвященной 45-летию полета первого венгерского космонавта Берталана Фаркаша. Он совершил путешествие на советском корабле "Союз-36" вместе с Валерием Кубасовым на орбитальную станцию "Салют-6" 26 мая и вернулся на Землю 3 июня 1980 года.

В связи с этим Ференц напомнила о традициях сотрудничества между двумя странами, а также о контактах с Роскосмосом. Госсекретарь выразила уверенность, что такое взаимодействие будет продолжено. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, препятствуют ли этому сотрудничеству санкции Евросоюза против России, венгерский дипломат согласилась, что "политическая ситуация в мире очень сложная". "Но у нас одна планета, и что касается научных исследований, то их лучше всего осуществлять путем международного сотрудничества. Мы надеемся, что все конфликты будут урегулированы и мы сможем улучшить мирное сотрудничество в космосе", - отметила Ференц.

Она также подтвердила, что сейчас приоритетом венгерской космической программы является предстоящий полет инженера Тибора Капу на Международную космическую станцию (МКС). Он должен отправиться туда 8 июня на американском корабле Dragon, который выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Командиром корабля назначена американский астронавт Пегги Уитсон, а в состав экипажа входят также индийский летчик-испытатель Шубханшу Шукла и астронавт ЕКА поляк Славош Узнаньский.

Капу прошел конкурсный отбор и стал кандидатом на полет на МКС по соглашению с NASA и американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом. Он проведет на станции 30 дней и выполнит научные эксперименты по программе, составленной венгерскими университетами и исследовательскими центрами. Ожидается, что он также посетит российский сегмент международного орбитального комплекса.

После этого Венгрия будет решать вопрос о возможности новых полетов своих астронавтов, в том числе на МКС. "Мы надеемся, что это будет не последняя подобная миссия, а первый шаг на очень долгом пути", - отметила госсекретарь венгерского МИД.