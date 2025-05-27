Патрушев призвал усилить защиту важной морской инфраструктуры Ленобласти

Председатель Морской коллегии РФ отметил, что возрастающие угрозы несанкционированного вмешательства в деятельность транспортно-логистической инфраструктуры требуют принятия дополнительных мер защиты

УСТЬ-ЛУГА /Ленинградская область/, 26 мая. /ТАСС/. Нужны дополнительные меры для защиты от терактов и диверсий критически важных объектов морской инфраструктуры Ленинградской области, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Угрозы с стороны НАТО стремительно нарастают, усиливается военно-морское присутствие сил альянса, их боевой и разведывательный потенциал, в том числе на Балтике, констатировал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море.

"С учетом осложнения военно-политической обстановки на Балтике остро стоит вопрос обеспечения безопасности критически важных объектов морской инфраструктуры, расположенных на территории Ленинградской области. Возрастающие угрозы несанкционированного вмешательства в деятельность транспортно-логистической инфраструктуры, включая совершение диверсионно-террористических актов, в том числе с использованием беспилотных воздушных и морских судов, требуют принятия дополнительных мер защиты", - подчеркнул Патрушев.

Он перечислил уже принятые меры.

"В настоящее время организована система обеспечения транспортной безопасности акваторий морских портов, расположенных на территории Ленинградской области. Отдельными морскими терминалами закуплены и установлены средства радиоэлектронной борьбы. В целях усиления обороны критически важных объектов инфраструктуры создан региональный сегмент оперативного штаба единого национального центра", - сказал Патрушев.

"Также обеспечена надежная связь с оперативным штабом единого национального центра. Разработан и введен в работу регламент контроля и информирования объектов критической инфраструктуры о приведении в повышенную готовность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, внештатных формирований гражданской обороны и внештатных аварийно-спасательных формирований. Разработаны порядок проведения осмотра судов на предмет выявления посторонних предметов и взрывчатых веществ", - добавил помощник президента.