Николай Патрушев: Запад корректирует правовую базу, чтобы досматривать российские грузы

ЦАМТО, 26 мая. Запад корректирует нормативно-правовую базу, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Помимо создания военной напряженности в Балтийском море западные страны продолжают политику санкционного давления на Россию в целях затруднения организации международных морских перевозок российских грузов, вынашивают планы по блокировке прохода наших судов по международным проливам", – сказал Н.Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море.

"В нарушение норм международного права предпринимаются попытки досмотра в международных водах судов, перевозящих грузы в интересах России. Для этого корректируется нормативно-правовая база", – отметил Н.Патрушев.

"Так, власти Эстонии под предлогом предотвращения угроз критически важной подводной инфраструктуре, в том числе в исключительной экономической зоне, и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания судов, следующих в российские порты. При этом на основании новых законодательных инициатив эстонские власти вправе открывать огонь по "опасно маневрирующим судам", – добавил помощник президента.

На фоне усиления активности НАТО на Балтике западники фактически совершают акты пиратства, последний тому пример – попытка военно-морских сил Эстонии при поддержке авиации альянса задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом, отметил Н.Патрушев.

"Ответные меры реагирования на предпринимаемые попытки ограничения судоходства в Балтийском море недавно были рассмотрены на заседании президиума Морской коллегии России. Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации", – сказал Н.Патрушев.

В настоящее время Балтийский флот, укрепляя свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, отметил он.