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ТАСС

РФ и Казахстан создадут комиссию для испытаний "Союз-5" и "Байтерек"

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«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

Это необходимо для обеспечения начала летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса "Союз-5"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кабмин РФ планирует создать в 2025 году российско-казахстанскую комиссию по проведению летных испытаний перспективной ракеты-носителя "Союз-5" и космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек". Соответствующий проект опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения начала летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса "Союз-5" в 2025 году <…> необходимо образовать российско-казахстанскую межгосударственную комиссию по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек", - говорится в сообщении. 

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Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Союз-5 РН
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