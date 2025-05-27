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SpaceX отказалась сохранять первую ступень Starship

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceX: В ходе предстоящих испытаниях не будет сохранена первая ступень Starship

В ходе предстоящих девятых летных испытаниях многоразовой транспортной системы Starship не планируется сохранять ее первую ступень. Об этом со ссылкой на компанию SpaceX сообщает издание SpaceNews.

В ходе девятых летных испытаний SpaceX планируется задействовать первую ступень Starship, успешно совершившую посадку в ходе седьмых тестов. На ускорителе компания заменила ряд компонентов, но оставило большую часть систем, в частности, 29 ранее летавших из 33 двигателей Raptor.

Основной задачей для первой ступени в ходе девятых летных испытаний Starship станет отработка новых профилей полета, в частности, разворота. В рамках предстоящего испытания SpaceX отказалась от захвата ступени интеграционной башней, оснащенной роботизированным манипулятором. Вместо этого ускоритель совершит жесткую посадку вдали от места своего пуска на водную поверхность в Мексиканском заливе.

Задачи для второй ступени Starship в ходе девятого полета останутся теми же, что были в двух предыдущих тестах.

Ранее издание заметило, что Федеральное управление гражданской авиации США выдало окончательное разрешение на девятый запуск многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX.

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Страны
Мексика
США
Компании
SpaceX
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