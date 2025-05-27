Амстердам отказался от вооружения подлодок крылатыми ракетами "Томагавк"

Нидерланды отказались от идеи интеграции американских крылатых ракет "Томагавк" в состав вооружения своих подлодок из-за непомерно высоких финансовых затрат и времени, которое потребуется для возобновления производства модификации боеприпаса, запускаемой из торпедных аппаратов. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на ежегодный отчет Defensie Projectenoverzicht (Обзор оборонных проектов), опубликованный голландским Минобороны.

В апреле 2023 года власти Нидерландов объявили о намерении закупить крылатые ракеты "Томагавк" версии Block V для вооружения четырех фрегатов класса "Де Зевен Провинсиен" (De Zeven Provinciën). Также рассматривался вариант с оснащением американскими ракетами действующих подлодок типа "Валрус" (Walrus) и будущих субмарин нового поколения класса "Орка", которые планируется ввести в строй в 2030-х годах.

Подлодка "Зелеу" (класс "Валрус"), Нидерланды Википедия

Ранее американская компания Raytheon поставляла вариант ракет "Томагавк" с возможностью запуска из торпедных аппаратов Военно-морским силам США и Королевскому флоту Великобритании, но эта версия уже несколько лет не производится. В отчете Defensie Projectenoverzicht 2025, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что высокие затраты и увеличенные сроки поставки, связанные с повторным запуском производственной линии, теперь вынудили Минобороны Нидерландов отказаться от оснащения подлодок "Томагавками".

По информации Naval News, голландское военное ведомство обращалось к зарубежным партнерам с просьбой изучить возможность совместной большой закупки ракет "Томагавк" для субмарин, чтобы снизить расходы. Желающих поучаствовать в проекте не нашлось.

Вероятным альтернативным решением для подводных лодок класса "Орка" может стать крылатая ракета MdCN от европейской компании MBDA. Этими боеприпасами уже вооружаются французские многоцелевые АПЛ типа "Сюффрен" (программа "Барракуда"), на базе которых и проектируются субмарины для ВМС Нидерландов.

"Томагавки" приняты на вооружение еще в 1983 году. Крылатая ракета, запущенная с надводного корабля или подлодки, способна поразить высокозащищенные наземные объекты на расстоянии около 1600 км (по другим данным – 2400 км). Первые модификации ракет позволяли поражать и надводные цели на расстоянии до 500 км, однако в начале 2000-х годов эту разновидность боеприпасов сняли с производства.

Ракета "Томагавк" выполняет полет на высоте 30–50 метров над поверхностью, что затрудняет ее обнаружение и перехват средствами ПВО. Максимальная скорость составляет 913,6 км/ч.

С 2020 года ракеты RGM-109E/UGM-109E версии Block IV постепенно проходят повторную сертификацию и модернизируются до стандарта Block V. Компания-разработчик Raytheon также производит новые ракеты модификации Block V. Эта версия вновь позволяет атаковать надводные цели.