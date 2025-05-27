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ЦАМТО

BAE Systems и Iveco Defence Vehicles совместно предложат вездеход BvS-10 ВС Италии

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Бронетранспортёр BAE Systems Viking BvS 10
Бронетранспортёр BAE Systems Viking BvS 10.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 26 мая. Компании BAE Systems Hagglunds и Iveco Defence Vehicles (IDV) подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является продолжение сотрудничества по продвижению гусеничного сочлененного вездехода BvS-10 на рынке Италии.

Сотрудничество будет сосредоточено на локализации производства итальянского варианта BvS-10 с использованием сильных сторон обеих компаний и итальянских специалистов.

Как заявил генеральный директор BAE Systems Hagglunds Томми Густафссон-Раск, сотрудничество с Iveco Defence Vehicles гарантирует, что BvS-10 будет адаптирован для удовлетворения потребностей Сухопутных войск Италии.

Сотрудничество по проекту BvS-10 будет основано на предыдущем успешном опыте взаимодействия между Iveco Defence Vehicles и BAE Systems, обеспечивая повышение боевых возможностей и безопасность поставок.

BvS-10 представляет собой высокомобильный бронированный многоцелевой гусеничный сочлененный вездеход, который может применяться в экстремальных климатических условиях и на сложной местности. Машины предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, командование и управление, оснащение системами вооружения, материальное обеспечение, оказание помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, оказание гуманитарной помощи, проведение поисково-спасательных операций и т.д.

BvS-10 может применяться в сложной местности, включая снег, лед, камень, песок, грязь, болото, крутые горные подъемы. Его амфибийные возможности позволяют плавать в затопленных районах или прибрежных водах.

В настоящее время вездеходы BvS-10 эксплуатируются ВС Австрии, Франции, Нидерландов, Швеции, Великобритании и Украины. Сотрудничество двух компаний облегчит принятие платформы на вооружение ВС Италии, обеспечивая возможность совместной логистической поддержки техники в странах, выбравших BvS-10.

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Страны
Австрия
Великобритания
Италия
Нидерланды
Украина
Франция
Швеция
Компании
BAE Systems
Iveco
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