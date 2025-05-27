Германия сняла ограничения по дальности применения вооружения, поставляемого Украине

ЦАМТО, 26 мая. Великобритания, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности применения вооружения, поставляемого Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности применения для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", – заявил он.

Ф.Мерц пояснил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.

Как напоминает агентство, в середине апреля Ф.Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус тогда заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.