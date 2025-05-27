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ТАСС

WP назвала баллистические ракеты самым эффективным оружием России

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Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

По данным газеты, такая оценка связана за счет их скорости, силы и невозможности перехвата

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Баллистические ракеты за счет скорости, убойной силы и невозможности их перехвата стали "одним из самых эффективных видов оружия в арсенале России". Такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете The Washington Post.

По ее информации, силы противовоздушной обороны Украины на прошедших выходных не смогли перехватить ни одну российскую баллистическую ракету. Как сообщил изданию представитель украинской разведки высокого ранга, даже PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) - новейшие ракеты американской системы ПВО Patriot - не способны перехватить баллистическую ракету "Орешник". Он также отметил высокую эффективность комплексов "Искандер".

По словам представителя разведки, Украина по-прежнему остро нуждается в боеприпасах к Patriot и системах перехвата баллистических ракет, так как накопленные при предыдущем президенте США Джо Байдене запасы истощаются, а администрация Дональда Трампа новые ракеты отправлять не желает.

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Украина запросила у администрации Трампа новые пусковые установки Patriot и боеприпасы к ним. По словам главы Госдепартамента, этого и у самих Соединенных Штатов сейчас нет. Поэтому вместо отправки новых систем ПВО Вашингтон поощряет союзников по НАТО отправлять Киеву Patriot из своих запасов. При этом, как отметил Рубио, "ни одна из этих стран также не хочет отказываться от своих систем Patriot". 

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Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Персоны
Трамп Дональд
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