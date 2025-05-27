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SpaceX объяснила взрывы Starship

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Фото: SpaceX
Фото: SpaceX.

SpaceX: Авария восьмых испытаний Starship произошла из-за смешивания топлива

Авария в ходе восьмых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship произошла из-за непреднамеренного смешивания топливных компонентов в одном из центральных двигателей Raptor. Об этом со ссылкой на объяснение компании SpaceX сообщает издание SpaceNews.

В ходе инцидента после отключения одного из двигателей Raptor второй ступени Starship перестали работать еще два силовых агрегата, после чего управление кораблем было потеряно и он взорвался.

По итогам расследования причин случившегося SpaceX внесла изменения в конструкцию двигателей Raptor верхней ступени Starship, добавив «дополнительную предварительную нагрузку» на ряд соединений, новую систему продувки азотом и обновленную систему слива топлива.

По уточненным данным компании, в ходе седьмых летных испытаний вторая ступень Starship столкнулась с ранее не прогнозируемым сильным гармоническим откликом, который в итоге привел к возгоранию космического корабля.

Ранее издание заметило, что Федеральное управление гражданской авиации США выдало окончательное разрешение на девятый запуск многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX.

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Страны
США
Компании
SpaceX
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