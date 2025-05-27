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Евросоюз готовится возобновить контакты с Россией. Брюссельские чиновники уже приступили к работе в данном направлении.

Как сообщает издание Politico, такое заявление сделала президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

Она заявила, что об этом ей рассказала в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам еврочиновницы, руководство ЕС уже делает первые шаги для решения данного вопроса.

Словенский президент положительно отреагировала на такое заявление фон дер Ляйен.

Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией

- считает Пирц-Мусар.

По ее мнению, начать двигаться к восстановлению связей с Москвой можно с «тихой дипломатии», после чего следует возобновить прямые контакты на высоком уровне. По ее мнению, отсутствие диалога с Москвой отрицательно влияет на имидж Евросоюза, который из-за этого перестает восприниматься в мире как влиятельная структура.

Впрочем, официальных заявлений насчет восстановления контактов с РФ из Брюсселя не поступало.

В прошлом месяце глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников утверждал, что от Евросоюза пока не поступает сигналов о желании реанимировать диалог. Поэтому и Москва пока не делает встречных шагов. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер также заявляла, что в ближайшее время никакие контакты с РФ не планируются.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров говорил, что агрессивные заявления лидеров государств ЕС в адрес Москвы не соответствуют интересам народов этих стран.