Источник изображения: topwar.ru
Евросоюз готовится возобновить контакты с Россией. Брюссельские чиновники уже приступили к работе в данном направлении.
Как сообщает издание Politico, такое заявление сделала президент Словении Наташа Пирц-Мусар.
Она заявила, что об этом ей рассказала в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам еврочиновницы, руководство ЕС уже делает первые шаги для решения данного вопроса.
Словенский президент положительно отреагировала на такое заявление фон дер Ляйен.
- считает Пирц-Мусар.
По ее мнению, начать двигаться к восстановлению связей с Москвой можно с «тихой дипломатии», после чего следует возобновить прямые контакты на высоком уровне. По ее мнению, отсутствие диалога с Москвой отрицательно влияет на имидж Евросоюза, который из-за этого перестает восприниматься в мире как влиятельная структура.
Впрочем, официальных заявлений насчет восстановления контактов с РФ из Брюсселя не поступало.
В прошлом месяце глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников утверждал, что от Евросоюза пока не поступает сигналов о желании реанимировать диалог. Поэтому и Москва пока не делает встречных шагов. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер также заявляла, что в ближайшее время никакие контакты с РФ не планируются.
Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров говорил, что агрессивные заявления лидеров государств ЕС в адрес Москвы не соответствуют интересам народов этих стран.