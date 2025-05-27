Войти
Военное обозрение

Президент Словении: Евросоюз готовится возобновить контакты с Москвой

280
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Евросоюз готовится возобновить контакты с Россией. Брюссельские чиновники уже приступили к работе в данном направлении.

Как сообщает издание Politico, такое заявление сделала президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

Она заявила, что об этом ей рассказала в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам еврочиновницы, руководство ЕС уже делает первые шаги для решения данного вопроса.

Словенский президент положительно отреагировала на такое заявление фон дер Ляйен.

Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией

- считает Пирц-Мусар.

По ее мнению, начать двигаться к восстановлению связей с Москвой можно с «тихой дипломатии», после чего следует возобновить прямые контакты на высоком уровне. По ее мнению, отсутствие диалога с Москвой отрицательно влияет на имидж Евросоюза, который из-за этого перестает восприниматься в мире как влиятельная структура.

Впрочем, официальных заявлений насчет восстановления контактов с РФ из Брюсселя не поступало.

В прошлом месяце глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников утверждал, что от Евросоюза пока не поступает сигналов о желании реанимировать диалог. Поэтому и Москва пока не делает встречных шагов. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер также заявляла, что в ближайшее время никакие контакты с РФ не планируются.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров говорил, что агрессивные заявления лидеров государств ЕС в адрес Москвы не соответствуют интересам народов этих стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словения
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 07:53
  • 7
«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов
  • 27.05 06:57
  • 2
До победного арсенала: РФ остается в топ-5 стран-лидеров по экспорту вооружений
  • 27.05 06:39
  • 39
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 27.05 06:29
  • 9008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 02:04
  • 1
Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов
  • 27.05 00:09
  • 1
ВПК Белоруссии заключил на MILEX 2025 контракты на сумму более $390 млн
  • 26.05 22:13
  • 1
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм
  • 26.05 17:13
  • 0
Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением
  • 26.05 12:37
  • 1
Извините, Дональд Трамп, но Украина – это ваша война (Bloomberg, США)
  • 26.05 12:29
  • 1
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия
  • 26.05 12:26
  • 1
"Может достигать 1000 км". Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной
  • 26.05 12:18
  • 1
В России рассказали об экипировке корейских солдат
  • 26.05 10:40
  • 1
Мы умеем это лучше всех: Путин приказал разделаться с конкурентами
  • 26.05 03:14
  • 1
Российский вертолет «Ночной охотник» оснастят новейшей неуправляемой ракетой
  • 25.05 18:00
  • 311
Космонавтика Илона Маска