Saab отправила в Бразилию очередную пару истребителей F-39E "Грипен"

ЦАМТО, 26 мая. В Бразилию морским транспортом отправлены 9-й и 10-й истребители F-39E "Грипен" (JAS-39), произведенные шведской компанией Saab для бразильских ВВС.

Как сообщает Aereo.jor.br, самолет с номером FAB 4110 был погружен на голландское грузовое судно MV "Fagelgracht" 22 мая, а днем ранее на него был погружен самолет с номером FAB 4109. Как ожидается, истребители будут доставлены в порт Санта-Катарина (на юге Бразилии) в середине июня.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в октябре 2014 года командование ВВС Бразилии заключило со шведской компанией Saab контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F". Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, услуг обслуживания и обучения. Из 36 самолетов 28 ед. будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 ед. – в двухместной "F". Saab соберет в Швеции и поставит 13 одноместных самолетов "Грипен E", еще 8 будут собраны совместно. Оставшиеся 15 истребителей (7 одноместных и 8 двухместных) будут самостоятельно собраны на мощностях Embraer в Бразилии.

Первый истребитель "Грипен E" (р.н. FAB 4100) прибыл на территорию Бразилии в 2020 году, находится в распоряжении Saab и используется для испытаний. Этот самолет будет принят на вооружение ВВС Бразилии последним, поскольку должен быть приведен к серийной конфигурации. Полностью поставки должны быть завершены к 2027 году.

Восемь самолетов (FAB 4101 – FAB 4108) шведской сборки были доставлены в Бразилию в период с апреля 2022 года по сентябрь 2024 года. В мае 2024 года компания Saab do Brasil опубликовала фото первого F-39 "Грипен" на производственной линии предприятия Embraer в Гавиан-Пейшоту. Командующий ВВС Бразилии генерал-лейтенант Марсело Каниц Дамаскено 7 мая 2025 года заявил, что он будет передан ВВС в ноябре 2025 года.

В настоящее время ВВС Бразилии также осуществляют оценку возможности приобретения второй партии истребителей. В августе 2023 года Бразилия объявила о намерении дополнительно заказать 34 ед. JAS-39E/F "Грипен". Сейчас речь идет только о 14 самолетах.