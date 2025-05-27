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ЦАМТО

Литва оценивает покупку многоцелевых боевых кораблей в Норвегии

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выступает перед представителями СМИ во время встречи министров обороны государств-членов так называемой коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года, Бельгия.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выступает перед представителями СМИ во время встречи министров обороны государств-членов так называемой коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года, Бельгия.
Источник изображения: © Getty Images / picture alliance

ЦАМТО, 26 мая. Литва оценивает возможность покупки в Норвегии многоцелевых боевых кораблей, заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене по итогам встречи со своим норвежским коллегой Торе О.Сандвиком.

По ее словам, в настоящее время уже рассматриваются определенные предложения, а норвежская сторона изучает возможности продвижения проекта.

Планируемая закупка включает модульные корабли класса "Вангард", которые могут быть адаптированы для выполнения различных задач. Принять решение о заключении контракта стороны предполагают к концу года. Как пояснила Д.Шакалене, ввиду небольшой численности литовского флота приобретение многоцелевых кораблей наиболее целесообразно.

Разработанная Kongsberg Defence & Aerospace концепция модульных кораблей класса "Вангард" предусматривает оснащение ВМС линейкой кораблей, оснащаемых, по требованию заказчика, различными модулями, системами вооружения и необитаемыми аппаратами.

Как заявлено, закупка кораблей повысит боевые возможности ВС Литвы, а также позволит национальной оборонной промышленности эффективно сотрудничать в зарубежными партнерами и участвовать в производстве.

ВС Литвы намерены унифицировать модели кораблей с состоящими на вооружении ВМС Норвегии, чтобы предотвратить проблемы с логистикой и ремонтом в перспективе.

В ходе встречи министры также обсудили ход поставки ЗРК NASAMS в рамках контракта с Kongsberg Defence & Aerospace. Поставка второй партии этих комплексов ожидается в следующем году, а третьей – в 2028 году. Правительство Литвы недавно одобрило финансирование авансового платежа за третью партию ЗРК NASAMS.

В мае этого года Литва, Норвегия и восемь других европейских стран подписали меморандум об усилении защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море. Соглашение направлено на укрепление сотрудничества для обеспечения безопасности морских кабелей и трубопроводов, защиты цепочек поставок, улучшения мониторинга подводной обстановки и повышения возможностей проведения ремонта.

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