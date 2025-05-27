The Economist: атакующие Украину российские дроны управляются с помощью Telegram-ботов

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Атакующие Украину российские дроны-камикадзе якобы управляются с помощью Telegram-ботов. Украинские инженеры утверждают, что обнаружили внутри одного из беспилотников записку с описанием данной технологии, тайком вложенную их коллегой из России, который якобы симпатизирует ВСУ.

Об этом они сообщили журналистам британского издания The Economist.

Согласно их утверждению, российский инженер описал алгоритм новой системы управления дронами типа «Герань-2» и другими. Предполагается, что Telegram-боты передают видео и характеристики полета операторам в режиме реального времени.

Украинские инженеры, занятые разборкой перехваченных российских беспилотных летательных аппаратов, отмечают, что теперь «Герани» перестали пользоваться GPS-навигацией, что сделало их неуязвимыми для украинских средств РЭБ. Теперь российские дроны задействуют украинскую мобильную связь и управляются посредством искусственного интеллекта.

Западное издание крайне обеспокоено быстрым ростом производства беспилотной техники в России и изменением принципов управления ими. Если в прошлом году, утверждает The Economist, российский ОПК выпускал 300 дронов ежемесячно, то теперь это количество производится примерно за три дня. По мнению СМИ, это может привести к тому, что российские военные смогут ежедневно атаковать цели на Украине ежедневно тысячами дронов. Для ВСУ такая активность станет большой и неразрешимой проблемой.