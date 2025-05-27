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ЦАМТО

Построенный на Амурском судостроительном заводе МРК "Ржев" принял на борт экипаж

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Малый ракетный корабль "Ржев"
Малый ракетный корабль "Ржев".
Источник изображения: Амурский судостроительный завод

ЦАМТО, 26 мая. Малый ракетный корабль проекта 22800 "Ржев" проекта 22800 "Каракурт", построенный на Амурском судостроительном заводе ОСК, принял на борт свой первый экипаж.

В настоящее время корабль готовится к проведению испытаний на сдаточной базе предприятия.

Заселению экипажа предшествовала большая подготовительная работа. Специалисты выполнили внутреннюю отделку помещений, укомплектовали каюты всем необходимым, установили современное российское оборудование на камбузе и обеспечили корабль системами подачи пресной воды.

Комфортные условия для экипажа стали одним из главных преимуществ нового корабля. Просторные каюты и кубрики оснащены всем необходимым для эффективной службы и полноценного отдыха личного состава.

Первый прием пищи в общей столовой корабля ознаменовал успешное тестирование современного камбузного оборудования. Высокотехнологичное оснащение позволяет готовить разнообразное меню, полностью соответствующее требованиям корабельного рациона.

Заселение экипажа на борт МРК "Ржев" знаменует собой важный этап в подготовке корабля к испытаниям. Личный состав уже приступил к несению вахты и освоению всех систем корабля.

Важный этап строительства был достигнут в октябре 2024 года, когда МРК "Ржев" перевели на сдаточную базу Амурского судостроительного завода ОСК во Владивостоке. На данном этапе корабль готовится к проведению заводских испытаний, что является одним из заключительных этапов перед вводом МРК в эксплуатацию.

Справочно:

Проект 22800 ("Каракурт") разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" и представляет собой современное поколение малых ракетных кораблей, разработанных с учетом актуальных требований ВМФ России к кораблям данного класса.

Основное назначение – выполнение боевых задач в ближней морской зоне, а также участие в операциях мирного времени.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
22800 МРК
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