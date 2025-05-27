Построенный на Амурском судостроительном заводе МРК "Ржев" принял на борт экипаж

ЦАМТО, 26 мая. Малый ракетный корабль проекта 22800 "Ржев" проекта 22800 "Каракурт", построенный на Амурском судостроительном заводе ОСК, принял на борт свой первый экипаж.

В настоящее время корабль готовится к проведению испытаний на сдаточной базе предприятия.

Заселению экипажа предшествовала большая подготовительная работа. Специалисты выполнили внутреннюю отделку помещений, укомплектовали каюты всем необходимым, установили современное российское оборудование на камбузе и обеспечили корабль системами подачи пресной воды.

Комфортные условия для экипажа стали одним из главных преимуществ нового корабля. Просторные каюты и кубрики оснащены всем необходимым для эффективной службы и полноценного отдыха личного состава.

Первый прием пищи в общей столовой корабля ознаменовал успешное тестирование современного камбузного оборудования. Высокотехнологичное оснащение позволяет готовить разнообразное меню, полностью соответствующее требованиям корабельного рациона.

Заселение экипажа на борт МРК "Ржев" знаменует собой важный этап в подготовке корабля к испытаниям. Личный состав уже приступил к несению вахты и освоению всех систем корабля.

Важный этап строительства был достигнут в октябре 2024 года, когда МРК "Ржев" перевели на сдаточную базу Амурского судостроительного завода ОСК во Владивостоке. На данном этапе корабль готовится к проведению заводских испытаний, что является одним из заключительных этапов перед вводом МРК в эксплуатацию.

Справочно:

Проект 22800 ("Каракурт") разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" и представляет собой современное поколение малых ракетных кораблей, разработанных с учетом актуальных требований ВМФ России к кораблям данного класса.

Основное назначение – выполнение боевых задач в ближней морской зоне, а также участие в операциях мирного времени.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".