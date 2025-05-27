«Ростех» заявил о неуязвимости комплекса «Искандер» для украинских сил ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают средствами для перехвата оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

«Противник не способен отразить удары комплекса «Искандер». Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет», — уточнили в Telegram-канале «Ростеха».

В госкорпорации подчеркнули, что фактически противник может только наблюдать за полетом этих ракет, «осознавая неизбежность поражения своих объектов».

В корпорации отметили, что точность ракет комплекса значительно превышает показатели зарубежных аналогов. Возможны случаи поражения цели с минимальным отклонением от точки прицеливания. При этом ударная волна и осколки боевой части способны поражать цели на значительном расстоянии от места попадания.

В «Ростехе» добавили, что при накрытии комплекса противовоздушной обороны (ПВО) ударной волной ракеты «Искандер» его восстановление становится невозможным.

21 мая сообщалось, что управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» много раз ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции такие серьезно защищенные цели, как танки Leopard и Abrams.