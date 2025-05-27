FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий

ЦАМТО, 26 мая. В мире сегодня происходят серьезные изменения в характере военных действий, и Украина используется как полигон для испытания новых технологий.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times.

В статье отмечается, что военный бюджет США растет, расходы на оборону также увеличиваются в Китае и Европе. Однако пока большинство инвестиций идут на устаревшие технологии, такие как истребители F-35, корабли и подводные лодки. Некоторые аналитики задаются вопросом, насколько это разумная трата денежных средств, учитывая, что сегодня технологии меняют характер ведения войны.

В частности, стали активно применяться дешевые беспилотники и ракеты. Их используют хуситы, и они также применяются в рамках конфликта на Украине.

"В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий", – говорится в материале на сайте издания.

Изменения в характере военных действий скажутся на традиционных оборонных подрядчиках, однако они также будут иметь серьезные макроэкономические и геополитические последствия.

По мнению обозревателя, вероятно, снизится зависимость от американских производителей, отдельные страны получат больше автономии в вопросах обороны. Кроме того, в будущем успех будет измеряться не столько размером оборонного бюджета тех или иных стран, сколько преимуществом во внедрении современных военных технологий.