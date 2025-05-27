"Ростех": ракета "Булат" может увеличить боезапас расчета ПТРК в четыре раза

ЦАМТО, 26 мая. Новейшая ракета 9М134 "Булат" за счет своего небольшого веса может увеличить боезапас расчета ПТРК в четыре раза, также она обладает повышенной вариативностью поражения целей, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

Впервые эта ракета была представлена в рамках форума "АРМИЯ-2024" в экспозиции "Высокоточных комплексов". Она предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники.

"Изделие 9М134 легче управляемой ракеты "Корнет", это позволяет расчету до четырех раз увеличить боезапас, таким образом, повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом такое решение предоставляет возможность расчету успешно уничтожать "Булатом" цели, для которых мощь ракеты "Корнета" избыточна", – сообщили "РИА Новости" в холдинге.