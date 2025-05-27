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ЦАМТО

Bloomberg: в ЕС планируют закупать оружие у США для поставок Украине

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 26 мая. Лидеры Евросоюза планируют закупать оружие у США и отправлять его на Украину в случае отказа американского президента Дональда Трампа осуществлять прямые поставки Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

"Европейские лидеры спешат выяснить, как снабжать Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп, похоже, уходит от войны. Один из вариантов: покупать американское", – говорится в материале.

В статье отмечается, что у Европы нет запасов оружия, а также возможностей производить его в достаточно больших объемах.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западноевропейские лидеры решили заключить с Украиной соглашение, согласно которому Киев доведет число своих военнослужащих до миллиона человек, такое же количество солдат сохранится и после завершения конфликта, причем ЕС будет финансировать расходы Украины на увеличение армии.

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