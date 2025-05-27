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РИА Новости

"Ростех": западная техника ПВО на Украине не может сбить ракеты "Искандера"

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Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

"Ростех": американские ЗРК Patriot не могут сбить ракету "Искандера"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Западные образцы техники ПВО, стоящие на вооружении у Украины, в том числе американские ЗРК Patriot, неспособны сбить ракету российского "Искандера", а могут лишь наблюдать за ее полетом, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot в Днепропетровской области.

"Противник не способен отразить удары комплекса "Искандер". Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перегрузка при маневрах баллистической ракеты значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет.

"Поэтому ВСУ сбивать "Искандер" нечем. Фактически противник может только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов", - добавили в "Ростехе".

Уточняется, что могущество боевой части "Искандера" позволяет выводить из строя цели на существенно расстоянии от точки попадания ракеты. Если комплекс ПВО накрыло ударной волной и осколками этого боеприпаса, то его уже невозможно вернуть в строй.

"Несмотря на то, что пусковые были на существенном расстоянии друг от друга, мощности боевой части хватило, чтобы накрыть обе. Также были уничтожены "мозг" и "сердце" системы ПВО - машина боевого управления и многофункциональная радиолокационная станция", - пояснили в "Ростехе".

Еще одной характеристикой ракет комплекса разработчики назвали их высокую точность, которая значительно превышает показатели иностранных баллистических боеприпасов. Нередки случаи, когда они поражают объект с нулевым отклонением от точки прицеливания.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
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Минoбороны РФ
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