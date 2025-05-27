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ЦАМТО

Состоялось крещение головного фрегата класса "Тип-26" ВМС Великобритании

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Источник изображения: Фото: BAE Systems

ЦАМТО, 26 мая. Компания BAE Systems объявила о состоявшейся 22 мая на верфи Scotstoun в Глазго церемонии крещения головного фрегата класса "Сити" ("Тип-26"), предназначенного для ВМС Великобритании.

Крестной фрегата стала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон – супруга принца Уильяма.

Согласно планам, для ВМС Великобритании будут построены восемь фрегатов класса "Сити". Ожидается, что головной корабль серии будет принят на вооружение в 2028 году.

Как сообщал ЦАМТО, планы ВМС Великобритании предусматривают строительство 8 фрегатов класса "Сити" ("Тип-26"), основным предназначением которых является борьба с подводными лодками противника. В рамках реализации этой программы 3 июля 2017 года BAE Systems заключила с Министерством обороны Великобритании контракт на строительство первых трех фрегатов серии. Они получат наименования "Глазго", "Кардифф" и "Белфаст". Стоимость соглашения составила 3,7 млрд. фунтов стерлингов (4,8 млрд. долл.).

Минобороны Великобритании 15 ноября 2020 года подписало с BAE Systems контракт стоимостью 4,2 млрд. фунтов стерлингов на строительство для ВМС Великобритании следующих пяти фрегатов класса "Тип-26", "Бирмингем", "Шеффилд", "Ньюкасл", "Эдинбург" и "Лондон". Предполагается, что строительство всех восьми кораблей будет завершено к 2035 году. Минимальный проектный срок их эксплуатации составит не менее 25 лет.

Работы над головным фрегатом серии, "Глазго", начались в июне 2017 года. В ноябре 2022 года состоялся его спуск на воду. Планируется, что "Глазго" войдет в боевой состав британского флота к концу 2028 года. Второй фрегат серии, "Кардифф", был спущен на воду в сентябре 2024 года. Резка стали для третьего корабля серии, "Белфаст", началась в июне 2021 года, четвертого, "Бирмингем", – в апреле 2023 года, пятого, "Шеффилд", – в ноябре 2024 года. В настоящее время "Белфаст", "Бирмингем" и "Шеффилд" строятся на верфи Govan, а "Глазго" и "Кардифф" проходят дооснащение на верфи Scotstoun. Обе верфи находятся в Глазго. Резка стали для строительства фрегата "Ньюкасл" начнется в конце этого года.

Фрегат класса "Тип-26" задуман как малозаметный надводный боевой корабль с низкой акустической сигнатурой, который должен стать основой надводного флота ВМС Великобритании до 2060 года. Он заменит состоящие на вооружении фрегаты класса "Тип-23". Основной задачей фрегатов станет борьба с подводными лодками, обеспечение противовоздушной обороны, защита средств ядерного сдерживания и новых авианосцев класса "Куин Элизабет". Предполагается, что корабль сможет применяться самостоятельно или в составе оперативной группировки для выполнения боевых задач в различных условиях: от участия в конфликтах высокой интенсивности до борьбы с пиратством, поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций.

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Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Авианосец
Ядерный щит
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