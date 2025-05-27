Войти
ТАСС

Эксперт Степанов: НАТО собирает сведения о стратегических объектах РФ на северо-западе

311
0
0
БЛА RQ-4D
БЛА RQ-4D.
Источник изображения: Фото: NATO

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН уточнил, что речь идет о критических объектах военной, энергетической и логистической инфраструктуры на северо-западе и севере страны

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс взял устойчивый вектор на усиление своих позиций на арктическом направлении, а также на формирование передовых инструментов разведки и взятие под контроль акватории Балтийской зоны. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Ведется усиленная подготовка и сбор сведений в отношении стратегических объектов, критически значимых объектов военной, энергетической и логистической инфраструктуры, размещенных на северо-западе и на севере нашей страны в Арктической зоне. Приоритетно ведется работа в отношении потенциала одного из ключевых элементов нашей ядерной триады - Северного флота и других значимых объектов, в том числе в приграничье Финляндии", - прокомментировал эксперт недавнее сообщение телерадиокомпании Yle о том, что НАТО в июне впервые проведет запуски больших разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix с территории Финляндии.

Степанов пояснил, что RQ-4D - это новейший стратегический разведывательный дрон, который в настоящее время поставлен на боевое дежурство на базе Сигонелла (Сицилия, Италия). Он является одним из ключевых элементов системы наблюдения НАТО за наземной обстановкой Alliance Ground Surveillance (AGS) и включен в общий разведывательный контур, который предполагает взаимодействие с наземными системами контроля, командными пунктами, а также возможность обмена информацией с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. "Таким образом, RQ-4D является одним из ключевых компонентов формирования повышенной оперативной осведомленности, обеспечивающим сбор данных с больших территорий и акваторий практически в режиме реального времени", - отметил эксперт.

Он напомнил, что предыдущая версия дрона, RQ-4 Global Hawk, активно задействовалась на черноморском направлении: участвовала не просто в мониторинге обстановки, а в сборе данных для последующего целеуказания для высокоточных западных ракетных комплексов и крылатых ракет. Сейчас же как вдоль российского северо-западного приграничья, так и вдоль приарктической зоны выстраивается цепь системы AGS, в которую входят ведущие в балтийском и арктическом регионах страны НАТО, в том числе Германия, Дания, Норвегия, а также Финляндия и страны Балтии. Степанов связывает это с тем, что в рамках недавно воссозданного Ленинградского военного округа российская группировка была усилена, в том числе и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М". Отслеживание перемещений техники, сил и вооружений подразделений Ленинградского военного округа представляет приоритетный разведывательный интерес для НАТО в целом и для Пентагона в частности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Италия
Норвегия
Россия
США
Финляндия
Продукция
Global Hawk
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Арктика
БПЛА
СФ
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 07:53
  • 7
«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов
  • 27.05 06:57
  • 2
До победного арсенала: РФ остается в топ-5 стран-лидеров по экспорту вооружений
  • 27.05 06:39
  • 39
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 27.05 06:29
  • 9008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 02:04
  • 1
Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов
  • 27.05 00:09
  • 1
ВПК Белоруссии заключил на MILEX 2025 контракты на сумму более $390 млн
  • 26.05 22:13
  • 1
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм
  • 26.05 17:13
  • 0
Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением
  • 26.05 12:37
  • 1
Извините, Дональд Трамп, но Украина – это ваша война (Bloomberg, США)
  • 26.05 12:29
  • 1
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия
  • 26.05 12:26
  • 1
"Может достигать 1000 км". Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной
  • 26.05 12:18
  • 1
В России рассказали об экипировке корейских солдат
  • 26.05 10:40
  • 1
Мы умеем это лучше всех: Путин приказал разделаться с конкурентами
  • 26.05 03:14
  • 1
Российский вертолет «Ночной охотник» оснастят новейшей неуправляемой ракетой
  • 25.05 18:00
  • 311
Космонавтика Илона Маска