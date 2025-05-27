Эксперт Степанов: НАТО собирает сведения о стратегических объектах РФ на северо-западе

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН уточнил, что речь идет о критических объектах военной, энергетической и логистической инфраструктуры на северо-западе и севере страны

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс взял устойчивый вектор на усиление своих позиций на арктическом направлении, а также на формирование передовых инструментов разведки и взятие под контроль акватории Балтийской зоны. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Ведется усиленная подготовка и сбор сведений в отношении стратегических объектов, критически значимых объектов военной, энергетической и логистической инфраструктуры, размещенных на северо-западе и на севере нашей страны в Арктической зоне. Приоритетно ведется работа в отношении потенциала одного из ключевых элементов нашей ядерной триады - Северного флота и других значимых объектов, в том числе в приграничье Финляндии", - прокомментировал эксперт недавнее сообщение телерадиокомпании Yle о том, что НАТО в июне впервые проведет запуски больших разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix с территории Финляндии.

Степанов пояснил, что RQ-4D - это новейший стратегический разведывательный дрон, который в настоящее время поставлен на боевое дежурство на базе Сигонелла (Сицилия, Италия). Он является одним из ключевых элементов системы наблюдения НАТО за наземной обстановкой Alliance Ground Surveillance (AGS) и включен в общий разведывательный контур, который предполагает взаимодействие с наземными системами контроля, командными пунктами, а также возможность обмена информацией с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. "Таким образом, RQ-4D является одним из ключевых компонентов формирования повышенной оперативной осведомленности, обеспечивающим сбор данных с больших территорий и акваторий практически в режиме реального времени", - отметил эксперт.

Он напомнил, что предыдущая версия дрона, RQ-4 Global Hawk, активно задействовалась на черноморском направлении: участвовала не просто в мониторинге обстановки, а в сборе данных для последующего целеуказания для высокоточных западных ракетных комплексов и крылатых ракет. Сейчас же как вдоль российского северо-западного приграничья, так и вдоль приарктической зоны выстраивается цепь системы AGS, в которую входят ведущие в балтийском и арктическом регионах страны НАТО, в том числе Германия, Дания, Норвегия, а также Финляндия и страны Балтии. Степанов связывает это с тем, что в рамках недавно воссозданного Ленинградского военного округа российская группировка была усилена, в том числе и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М". Отслеживание перемещений техники, сил и вооружений подразделений Ленинградского военного округа представляет приоритетный разведывательный интерес для НАТО в целом и для Пентагона в частности.