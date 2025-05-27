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Интерфакс-АВН

Трамп заявил о прогрессе на переговорах с Ираном по ядерной проблеме

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм касательно хода непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной проблеме, сообщает телеканал CNN.

"У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня (в субботу и воскресенье - ИФ), посмотрим, что из этого выйдет. Но, я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском фронте", - заявил Трамп журналистам в Нью-Джерси.

Президент полагает, что встречи позволили продвинуться в решении проблемы в правильном направлении, отмечает CNN.

"Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс", - добавил американский лидер.

По его словам, он хотел бы заключить сделку, которая позволит избежать военного удара по Ирану.

"Я действительно хотел бы, чтобы это произошло, и думаю, на это есть хорошие шансы,", - приводит телеканал слова Трампа.

Пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе состоялся в пятницу в Риме.

По данным источников Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры. Согласно им, Иран и США намерены установить параметры нового соглашения по ядерной программе Тегерана, оставив важные детали для обсуждения позже.

Между тем, израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции и Германии предупредили администрацию Трампа, что Тегеран якобы "намеренно затягивает переговоры по новому ядерному соглашению, чтобы помешать возможному введению санкций, если это соглашение не будет достигнуто".

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