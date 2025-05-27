infoBRICS: российская ракета класса "воздух-воздух" получила ядерную боеголовку

Россия обладает мощнейшими ракетами класса "воздух-воздух", пишет infoBRICS. Но и этого мало: ракету Р-37М оснастили ядерной боеголовкой. Теперь один российский истребитель способен уничтожать целые эскадрильи самолетов, сотни крылатых ракет и рои БПЛА. Это плохие новости для безрассудного Запада и преступного НАТО, заключает автор.

Драголюб Боснич

Боеголовка Р-37М примерно в три раза больше, чем у известных аналогов ракет класса "воздух-воздух", что дает возможность устанавливать на ней особые боевые части, такие как миниатюрный ядерный заряд. При запуске с больших высот такие ракеты могут достигать дальности полета в 400 километров и более.

Воздушно-космические силы (ВКС) России обладают самыми мощными ракетами класса "воздух-воздух" на планете. Существует множество модификаций — мы не будем рассматривать их все. Наиболее известными, безусловно, остаются серии Р-77 и Р-37М. Последняя установила несколько мировых рекордов по количеству уничтоженных самолетов, как минимум дважды подорвав истребители противника с расстояния более 200 километров (213 и 217 километров, если быть совсем точным).

Р-37М несет боеголовку массой до 60 килограммов (что очень много для ракет класса "воздух-воздух"), достигает гиперзвуковой скорости до семи Махов или около 8500 км/ч (при благоприятных условиях она может достигать даже девяти Махов, или более 11 000 км/ч). Перед гибелью ныне покойный Андрей "Джус" Пильщиков, пилот МиГ-29 военно-воздушных сил киевского режима, жаловался, что эта российская ракета представляет собой буквально смертельную угрозу для их самолетов.

"Ракета Р-37М, которая обычно запускается из российского воздушного пространства, ограничивала наши возможности по выполнению боевых задач. Конечно, если вы маневрируете, то не можете вести огонь или что-то еще, так что игра в воздухе по-прежнему очень, очень, очень сложна и очень, очень рискованна. Если вы не отследили запуск такой вражеской ракеты, вы труп", — рассказал он TWZ.

Большинство людей, вероятно, придут к выводу, что такая ракета не может быть смертоноснее, чем она уже есть. Что ж, похоже, российские военные решили развеять наши ожидания, выполнив "крошечное" усовершенствование осколочно-фугасной боеголовки на Р-37М — они заменили ее ядерной. Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом, кому в здравом уме может понадобиться ядерная боеголовка на ракете класса "воздух-воздух". Это просто "не имеет смысла", верно? За исключением того, что огромная дальность полета в 400 километров позволяет пусковой платформе избегать любых "побочных эффектов" ядерного взрыва. И всё же, для чего именно она будет использована? Для каких целей требуется столь разрушительная сила? Для инопланетных космических кораблей? Ну, не совсем. Причина в том, что российские ВКС теперь способны уничтожать целые эскадрильи атакующих самолетов.

А именно, Москва ожидает, что НАТО прибегнет к своей доктрине господства в воздухе, чтобы сокрушить российскую оборону. Хотя ВКС, безусловно, эксплуатируют большой парк современных многоцелевых истребителей, в частности Су-30 (в нескольких модификациях), Су-35С, Су-57С и МиГ-31БМ. Почему бы им просто не поднять ставки и не сдержать любого потенциального нападающего, гарантируя, что одна ракета способна уничтожить весь авиационный отряд потенциальных сил вторжения. Следует также отметить, что это не какая-то революционная разработка, поскольку советская ракета Р-33, на которой основана Р-37М, также получила версию с ядерной боеголовкой. На практике это означает, что ВКС просто модернизируют свое существующее оружие, а не внедряют новое, которое якобы "обостряет напряженность", как хочет заставить нас думать западная пропагандистская машина.

Информация о ракете Р-37М с ядерной боеголовкой поступила из вполне себе открытого источника, а именно — из ежегодного отчета об угрозах Разведывательного управления министерства обороны США (2025 Worldwide Threat Assessment). Его составляет Подкомитет по разведке и специальным операциям Вооруженных сил. В тексте не представлено никаких неоспоримых доказательств того, что рассматриваемая ракета — это Р-37М, но большинство наблюдателей полагает, что это так. Боеголовка примерно в три раза больше, чем у обычных ракет класса "воздух-воздух", что дает ей возможность устанавливать тот самый ядерный заряд. При развертывании на больших высотах такие ракеты могут достигать полетного расстояния до 400 километров и более. Вышеупомянутый перехватчик МиГ-31БМ/БСМ остается лучшей пусковой платформой для таких операций.

Помимо "Foxhound" (название МиГ-31 по классификации НАТО), истребители Су-35С и (с недавнего времени) многоцелевые истребители Су-30 могут нести ракеты Р-37М, до четырех единиц каждый. Как уже упоминалось ранее, интеграция ядерной боеголовки позволила бы всего одному российскому истребителю или перехватчику уничтожать целые эскадрильи вражеских самолетов, сотни крылатых ракет (включая аналоги с ядерными зарядами) или даже огромные рои беспилотников (обычное зрелище на современном поле боя). Таким образом, модернизированная Р-37М, безусловно, сможет играть роль оружия стратегического значения, которым реально оснастить подавляющее большинство российских тяжелых истребителей. Это дает Москве огромное асимметричное преимущество в случае прямого конфликта с преступными военными организациями, такими как НАТО.

Однако следует отметить, что воздушное противостояние над оккупированной НАТО Украиной раскрыло существование других российских систем класса "воздух-воздух", которые потенциально могут нести ядерную боеголовку. К ним относится "Изделие 810" (в некоторых военных источниках — Р-97), она станет полным аналогом Р-37М для Су-57. А именно, размеры ракеты, скорость около восьми Махов (примерно 10 000 км/ч) и экстремальная дальность (до 450 километров) делают ее идеальным кандидатом для таких стратегически важных миссий. Су-57 "Felon" отлично применил эту ракету, как сообщается, сбив первый F-16 в прошлом году. Возможности "Felon" (классификация НАТО) превращают его в смертоносную пусковую платформу при рассмотрении таких ударов, поскольку уровень скрытности позволит избегать обнаружения на больших (или даже более коротких) дистанциях.

А вот что еще хуже (для политического Запада) — Кремль продолжает модернизировать свой ВКС, о чем свидетельствует недавнее объявление о новейшем варианте Су-57М1, а также о новой сверхдальней ракете класса "воздух-воздух" КС-172. Эти активы только увеличивают и без того огромный разрыв между возможностями российских ВКС и НАТО. Как и его предшественник времен Второй мировой войны, альянс всё еще пытается превзойти по вооружению всех своих конкурентов (по факту, весь мир), хотя и безуспешно, как уже доказали позорные провалы западных технологий во время недавних индо-пакистанских столкновений. Индия даже ответила похвалой оружию российского производства и объявила о намерении приобрести еще больше. В любом случае, последние события стали четким посланием политическому Западу или любому другому, кто "достаточно неразумен", чтобы обострять конфронтацию с Россией.

Драго Боснич — независимый геополитический и военный обозреватель.