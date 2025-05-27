Telegraph: финны опасаются, что через 5 лет Россия вторгнется в северную Европу

Россия наращивает военное присутствие у финской границы, пишет The Telegraph. Местные чиновники бьют тревогу: якобы после окончания украинского конфликта Москва направит войска в северную Европу. Читатели смеются: полная чушь, это НАТО угрожает России, а не наоборот.

Иона Клив (Iona Cleave)

Кремль расширяет призыв в армию, увеличивает производство оружия и модернизирует инфраструктуру вдоль северных границ России.

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Россия строит базы и расширяет свое военное присутствие вблизи финской границы, что говорит о том, куда после перемирия с Украиной может быть переброшена сильно увеличившаяся российская армия.

На недавних спутниковых снимках видны ряды армейских палаток, расширение военных баз и обновление арктических аэродромов, и всё это рядом с северо-восточным флангом НАТО, что может стать признаками будущей войны.

Сигналы поступают и из других мест. Кремль увеличивает призыв в армию и производство оружия и модернизирует логистическую инфраструктуру вдоль границ России с Норвегией, Финляндией и Прибалтикой.

Представители финских оборонных ведомств говорят, что новое наращивание сил и средств незначительно, но, скорее всего, оно проводится в рамках подготовки к переброске десятков тысяч солдат и военной техники на границу с Финляндией и дальше на север, в Арктику.

Хотя угроза не является очевидной, военные заявили The Telegraph, что она вполне реальна. Официальные представители считают, что у них есть около пяти лет, пока Россия сможет нарастить свои силы до уровня, необходимого для окончания конфликта на Украине.

"Мы вступили в НАТО, поэтому мы ожидали этого", — сказал начальник стратегического отдела финских вооруженных сил генерал-майор Сами Нурми. По его словам, военные "очень внимательно наблюдают за происходящим и готовятся к возможным событиям".

"Мы наблюдаем подготовку к будущему конфликту, когда в Россию вернутся те силы, которые участвуют в боевых действиях на Украине, — сообщил генерал-майор The Telegraph. — Но численность войск на наших границах будет расти. Пока мы не видим никакой непосредственной угрозы для Финляндии".

Дональд Трамп заявил то же самое во вторник. Отвечая на вопрос о военных маневрах России, президент США заявил, что он "совсем не беспокоится" и что Финляндия и Норвегия будут в "полной безопасности".

Финляндия десятилетиями придерживалась политики нейтралитета, пока не приняла решение о вступлении в НАТО в 2023 году после начала российско-украинского конфликта. Присоединение страны к альянсу расширило границу НАТО с Россией на 1300 км, изменив военно-стратегическую ситуацию в Северной Европе.

Генерал-майор Нурми четко и прагматично оценивает новую инфраструктуру и планы России по переброске войск. "Мы не хотим проявлять излишнюю тревогу", — сказал он и добавил, что наблюдение за происходящим на границах "является нашим обычным делом на протяжении сотен лет".

Спутниковые снимки показали, что в Каменке, расположенной менее чем в 64 км от Финляндии и в 225 км от Хельсинки, возведено более 130 новых палаток для военнослужащих. База, которая не использовалась до 2022 года, теперь готова принять 2000 солдат.

Россия также расширяет военную инфраструктуру в районе города Петрозаводска, расположенного в 160 км от границ Финляндии и Норвегии. Он может стать новым штабом для северо-западных сил России в случае возможного конфликта с НАТО.

На фотографиях также видна активизация деятельности на арктических авиабазах советских времен "Североморск-2" и "Оленья", куда были переброшены стратегические бомбардировщики Ту-22 и Ту-95, способные переносить ядерное оружие. Также в арктическом городе Мурманске впервые за два десятилетия были замечены российские вертолеты.

Россия вынуждена переместить дорогостоящие военные объекты на север, чтобы вывести их из зоны поражения украинскими беспилотниками, которые наносят удары по авиабазам на территории России.

В НАТО же опасаются, что Россия расширяет свое военное присутствие всё дальше на север, чтобы увеличить свой контроль над ресурсами в Арктическом регионе, который оказался в центре нового геополитического соперничества. "Арктика может стать важным театром военных действий в будущем, — сказал генерал-майор Нурми. — Это не изменится. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Арктике, чтобы оценить планы России".

Изменения происходят и на организационном уровне: российские военные структуры перестраиваются, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны НАТО на северо-западе.

В прошлом году Москва восстановила огромный Ленинградский военный округ, чтобы увеличить свое военное присутствие рядом с Финляндией, Эстонией и Латвией. Небольшие бригады, которые размещались там до конфликта на Украине, увеличатся почти втрое и превратятся в дивизии численностью более 10 000 человек.

Этот процесс уже начался. В Каменке, где выстроились ряды палаток, 138-я мотострелковая бригада превратилась в 69-ю мотострелковую дивизию.

"Это продолжение военных планов до 2022 года и ответ на новые геополитические вызовы, связанные с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО", — считает Эмиль Кастехельми, аналитик финской организации Black Bird Group, отслеживающей передвижения российских войск. По его словам, трудно назвать действия России строго оборонительными или наступательными, так как "существует множество сценариев и вариантов".

В феврале датская разведка предупредила, что в случае прекращения конфликта на Украине Россия может начать крупную сухопутную операцию в Европе в течение пяти лет. Некоторые эксперты полагают, что для подготовки России потребуется всего два года.

Есть и другие признаки того, что российские военные не рассчитывают на мирную обстановку. Путин приказал увеличить численность личного состава до 1,5 миллиона человек по сравнению с миллионом человек до начала конфликта на Украине. Военные расходы в этом году достигнут 6% ВВП, тогда как в странах НАТО они составляют в среднем 2,71%. Танки строятся всё более быстрыми темпами, но не отправляются на Украину.

Участились гибридные атаки России на Финляндию, как и на другие страны НАТО, включая глушение GPS-навигаторов вдоль границы, перерезание подводных кабелей и другие диверсионные действия внутри страны (обвинения не имеют доказательств. — Прим. ИноСМИ). Они рассматриваются как попытка России дестабилизировать ситуацию на Западе и отомстить за поддержку Украины.

На восточной границе Финляндии в среду были завершены первые 35 километров из 200 километров запланированного к строительству забора высотой около 5 метров, укрепленного колючей проволокой, камерами и датчиками. В прошлом году Хельсинки обвинили Москву в том, что она направляет мигрантов в Финляндию в рамках "гибридной операции".

То, что происходит по ту сторону границы, является "первостепенной задачей", как заявил The Telegraph член финского парламента и глава оборонного ведомства с 2014 по 2019 год Ярмо Линдберг. Проявляя такое же спокойное отношение к маневрам России, как и другие финские политики, Линдберг сказал: "Последние передвижения и признаки строительства — это всего лишь еще одно тактическое или оперативное изменение в длинном ряду действий России".

Бывший генерал согласен с мнением о том, что на восстановление военного потенциала России на севере после его использования для конфликта на Украине уйдет до пяти лет, но процесс идет.

Однако "вопрос на миллион" заключается в том, что Россия будет делать дальше. По словам Линдберга, если Россия и Украина заключат мирное соглашение, финны "будут следить за тем, куда будут переброшены войска по всей территории России. Вернутся ли те же подразделения к нашим границам или будут созданы новые? Будут ли это просто военные подразделения, или они будут располагать системами ПВО, радарами и системами радиоэлектронной борьбы?"

Готова ли Финляндия к грядущим событиям? "Мы знаем, что Россия всегда будет представлять для нас угрозу. Мы будем готовы. Мы уже готовы", — сказал Линдберг.

Комментарии читателей The Telegraph

La Vie En Rose

Это полная чушь… Победить НАТО? Вы, должно быть, смеетесь или верите в тот бред, которым вас кормит британская пресса еще с викторианских времен, когда угроза исходила от Индии. Наш главный враг — внутри страны. Это новая армия мигрантов, которых эти предатели продолжают завозить в страну.

Ричард Гаррик

Стармер — не патриот и не лидер, а сторонник соглашательства. Разве Черчилль или Тэтчер реагировали бы на внешние угрозы так, как он? Стармер скорее отдаст наши деньги и территории, чем обеспечит разумную оборону.

Джеймс Пембертон

Россия никогда не вторгалась в Западную Европу, тогда как Европа, Британия и Америка неоднократно вторгались в Россию. Я сомневаюсь, что Россия захочет сейчас вторгнуться в Западную Европу, но русские вполне могут быть обеспокоены тем, что Европа опять начнет бряцать оружием.

See Emjay

Эта статья явно была написана под влиянием сторонников Стармера —разжигателей конфликтов. Учитывая, что он только что отдал важную базу Маврикию, я не питаю особых надежд на какие-либо победы, в том числе над Россией.

Ян Вудхаус

Может быть, Россия усиливает оборону на своих границах против возможной угрозы со стороны милитаристов из Европы?

Ричард Райт

Путин знает, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. В Европе нет миротворцев, там поощряется только эскалация. Так что Путин не позволит себя снова обмануть, как это случилось с Минским мирным соглашением 2014 года, которое, по словам госпожи Меркель, было заключено недобросовестно, чтобы дать Украине возможность вооружиться.

Дэвид Стейнер

Тем временем мы отдаем острова Чагос и платим миллиарды фунтов стерлингов, а наши вооруженные силы массово недофинансируются и, следовательно, не хватает военного персонала и вооружения. У нас полный бардак, а Стармер ничего не делает.

Jelly Baby

На Украине живут украинцы, а в Британии полно пакистанцев, бангладешцев и африканцев, которые не заинтересованы в защите этой страны, а, скорее, будут подрывать обстановку изнутри.

Фрэнк Эванс

Путин — по-настоящему смелый человек.

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Артур Ричардс

Не волнуйтесь, Урсула справится с Россией, когда найдет дюжину старых шлемов, которые отправила на Украину…

Дэйв Скелтон

Война приходит только к тем, кто любит постоянно говорить о ней. Это липовая угроза. Спросите себя, не что говорится, а почему это говорится.

Solomon Wise

Путин не святой, но и не глупец. Лично я не вижу причин, по которым Россия могла бы напасть на какую-либо западноевропейскую страну, если только ее не спровоцируют без необходимости. У России есть вся необходимая ей территория, которая больше, чем весь ЕС. У нее есть все минеральные богатства и энергоресурсы, которые ей нужны. Зачем России нападать? Я понимаю, почему Россия считает расширение НАТО угрозой и предпринимает шаги для защиты своей безопасности.

Когда в 1991 году был распущен Советский Союз, Россия ожидала постепенной нормализации отношений с Западом, но западные лидеры предпочли демонизировать и изолировать Россию. Несмотря на обещания обратного, они продолжали расширять НАТО. Я полагаю, что в США опасались, что Европа вместе с Россией будут представлять потенциальную угрозу их мировому господству.

Майкл Клуер

В других новостях сообщается, что НАТО размещает баллистические ракеты в Румынии и Польше — всё ближе к российской границе.

Benjamin Franklin

Это вполне разумная реакция России на расширение НАТО прямо до российских границ. Представьте себе, что бы сделали США в таком случае.