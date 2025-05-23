Войти
Деловая газета "Взгляд"

В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ

287
0
0
В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ
В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ.
Источник изображения: @ AP/TASS

Глава Минфина Украины предложил странам ЕС закрепить взносы на ВСУ в процентах от ВВП

Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

Марченко уточнил, что Украина предлагает начать работу по новой схеме уже с 2026 года, передает ТАСС. По его словам, расходы по поддержке ВСУ могут быть распределены между государствами и составлять определенную долю их ВВП. Такие выплаты, как отметил министр, будут учтены в оборонных расходах стран в рамках их обязательств перед НАТО.

Киевские власти ищут альтернативные источники финансирования армии на фоне снижения объема помощи со стороны США.

Депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что военная помощь, утвержденная при президенте Джо Байдене, завершится летом, а переговоры о новых поставках пока не ведутся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

Александра Юдина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 13:28
  • 1
В США рассказали о завершении эпохи «Жнеца»
  • 23.05 13:04
  • 2
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 23.05 12:58
  • 1
Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются
  • 23.05 12:08
  • 2
Нестабильность, созданная Трампом, дает Путину шанс нанести удар (The Times, Великобритания)
  • 23.05 12:06
  • 2
"Рособоронэкспорт": модернизация МиГ-29 и БМП-2 – крупнейшие совместные проекты с ВПК Белоруссии
  • 23.05 11:28
  • 1
Подаренный Катаром Дональду Трампу президентский Boeing 747-8 потребует сотни миллионов долларов и пять лет доработок
  • 23.05 10:11
  • 8978
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 02:46
  • 1
В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР
  • 23.05 02:39
  • 1
Американские ведомые дроны полетят летом
  • 23.05 02:03
  • 1
Ответ на "В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине"
  • 22.05 23:28
  • 0
По поводу "Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)"
  • 22.05 21:17
  • 0
Ответ на "Трамп резко изменил курс в отношении России: Москва получит все что хотела (The New York Times, США)""
  • 22.05 21:07
  • 13
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 22.05 20:34
  • 4
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 22.05 11:24
  • 1
В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине