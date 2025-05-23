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В России создали «Купольную связь» для дронов

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«Купольная связь» для дронов
Проект «Купольная связь» для дронов.
Источник изображения: Геоскан

Это пример диверсификации космических технологий

АО «Спутниковая система "Гонец"» (входит в Роскосмос) и компания «Геоскан» запустили проект «Купольная связь», позволяющий дронам создавать зону покрытия связью диаметром 40 км.

В испытаниях использовался беспилотник «Геоскан 201» с бортовым радиокомплексом «Гонец» и антенной, встроенной в крыло. Дрон подняли на высоту 100–120 м, обеспечив передачу данных на мобильные и стационарные терминалы «Гонец».

Проект направлен на применение в спасательных операциях и труднодоступных районах, где нужна связь для групп абонентов, включая людей, беспилотные автомобили или суда. Гендиректор «Гонца» Андрей Манойло подчеркнул, что это пример диверсификации космических технологий.

"Купольная связь" имеет большой потенциал и может найти свое применение во время поисковых и спасательных операций, в труднодоступных районах и в любых других сценариях, где требуется наличие общего канала связи для группы абонентов. Причем это могут быть не только люди, но и беспилотные объекты — например, автомобили или суда. — Андрей Манойло.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Проекты
БПЛА
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