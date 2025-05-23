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Российскую «Крону» предложили установить на БМП-2

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Изображение: АО «Концерн «Калашников»
Изображение: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников» предложил установить модуль ЗРК «Крона-Э» на белорусские БМП-2

Боевой модуль российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Крона-Э» предложили установить на белорусские боевые машины пехоты БМП-2. Об этом сообщил концерн «Калашников».

ЗРК ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны «Крона-Э» демонстрируют на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 в Белоруссии.

«Концерн "Калашников" (…) предложил потенциальным белорусским заказчикам устанавливать боевой модуль ЗРК, сейчас монтируемый на колесную базу БТР-82, на гусеничное шасси боевой машины пехоты БМП-2», — говорится в сообщении.

Генеральный директор концерна Алан Лушников подчеркнул, что проходимость шасси, на котором установлен боевой модуль, играет немаловажную роль. По его словам, «Калашников» готов монтировать модуль на любую ходовую часть.

Комплекс «Крона-Э» предназначен для прикрытия важных объектов от различных целей, включая беспилотники среднего класса. ЗРК несет зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

В апреле американское издание The National Interest писало, что «Крона» сможет эффективно уничтожать дроны, которые считаются самым мощным оружием Киева. В публикации отметили, что комплекс способен создать защитный купол над объектом.

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