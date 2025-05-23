Ростех создал тепловизионный «Взгляд» для управления техникой при плохой видимости.

Система прошла испытания в условиях, приближенных к боевым, и в ближайшее время начнет поставляться в войска

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал тепловизор «Взгляд» для управления техникой в условиях ограниченной видимости. Прибор позволяет обнаруживать объекты на большой дальности, а также видеть дорогу ночью, в тумане или когда лобовое стекло закрыто броней. Система прошла испытания в условиях, приближенных к боевым, и в ближайшее время начнет поставляться в войска.

В конструкции прибора применены отечественные комплектующие. Комплекс состоит из тепловизионной камеры, которая ставится снаружи машины, и монитора в кабине рядом с водителем. Оптика высокого разрешения создает на экране изображение в реальном времени.

«Взгляд» позволяет отчетливо видеть дорожную обстановку в условиях плохой видимости, ночью без фар, а также при повреждении или загрязнении лобового стекла. Также комплекс предназначен для автомобилей с бронекабинами или дополнительной защитой, когда ограничен обзор. Система эффективно обнаруживает людей и технику на значительном расстоянии.

«В ходе испытаний была проверена работоспособность и подтверждена надежность нашей новой системы „Взгляд“. Разработка легко устанавливается на любое транспортное средство. Одно из преимуществ — отсутствие засветок на экране монитора от внешних и внутренних источников света. В ближайшее время эта система начнет поставляться в войска», — отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Холдинг «Швабе» вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, разрабатывая и производя высокотехнологичные лазерные комплексы, оптико-электронные устройства и системы для всех видов и родов войск российской армии.