Войти
Ростех

Ростех создал тепловизионный «Взгляд» для управления техникой при плохой видимости

302
0
0
Ростех создал тепловизионный «Взгляд» для управления техникой при плохой видимости
Ростех создал тепловизионный «Взгляд» для управления техникой при плохой видимости.
Источник изображения: Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Система прошла испытания в условиях, приближенных к боевым, и в ближайшее время начнет поставляться в войска

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал тепловизор «Взгляд» для управления техникой в условиях ограниченной видимости. Прибор позволяет обнаруживать объекты на большой дальности, а также видеть дорогу ночью, в тумане или когда лобовое стекло закрыто броней. Система прошла испытания в условиях, приближенных к боевым, и в ближайшее время начнет поставляться в войска.

В конструкции прибора применены отечественные комплектующие. Комплекс состоит из тепловизионной камеры, которая ставится снаружи машины, и монитора в кабине рядом с водителем. Оптика высокого разрешения создает на экране изображение в реальном времени.

«Взгляд» позволяет отчетливо видеть дорожную обстановку в условиях плохой видимости, ночью без фар, а также при повреждении или загрязнении лобового стекла. Также комплекс предназначен для автомобилей с бронекабинами или дополнительной защитой, когда ограничен обзор. Система эффективно обнаруживает людей и технику на значительном расстоянии.

«В ходе испытаний была проверена работоспособность и подтверждена надежность нашей новой системы „Взгляд“. Разработка легко устанавливается на любое транспортное средство. Одно из преимуществ — отсутствие засветок на экране монитора от внешних и внутренних источников света. В ближайшее время эта система начнет поставляться в войска», — отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Холдинг «Швабе» вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, разрабатывая и производя высокотехнологичные лазерные комплексы, оптико-электронные устройства и системы для всех видов и родов войск российской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
СМР
Швабе ОАО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 13:28
  • 1
В США рассказали о завершении эпохи «Жнеца»
  • 23.05 13:04
  • 2
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 23.05 12:58
  • 1
Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются
  • 23.05 12:08
  • 2
Нестабильность, созданная Трампом, дает Путину шанс нанести удар (The Times, Великобритания)
  • 23.05 12:06
  • 2
"Рособоронэкспорт": модернизация МиГ-29 и БМП-2 – крупнейшие совместные проекты с ВПК Белоруссии
  • 23.05 11:28
  • 1
Подаренный Катаром Дональду Трампу президентский Boeing 747-8 потребует сотни миллионов долларов и пять лет доработок
  • 23.05 10:11
  • 8978
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 02:46
  • 1
В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР
  • 23.05 02:39
  • 1
Американские ведомые дроны полетят летом
  • 23.05 02:03
  • 1
Ответ на "В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине"
  • 22.05 23:28
  • 0
По поводу "Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)"
  • 22.05 21:17
  • 0
Ответ на "Трамп резко изменил курс в отношении России: Москва получит все что хотела (The New York Times, США)""
  • 22.05 21:07
  • 13
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 22.05 20:34
  • 4
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 22.05 11:24
  • 1
В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине