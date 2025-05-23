Буферная зона и восстановление приграничья. Заявления Путина на совещании с правительством

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной, российские войска эту задачу сейчас решают. Об этом президент Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства.
Он также отметил важность восстановления приграничных районов.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
О буферной зоне
- Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной: "Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают".
О терроризме ВСУ и наемников
- Жители Курской области столкнулись с откровенно террористическими действиями ВСУ и иностранных наемников: "Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей - жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники".
- Противник выбирает для обстрелов в приграничье цели, "не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей".
О восстановлении приграничья
- Жители приграничных регионов сейчас нуждаются в дополнительной поддержке: "В дополнительной поддержке сейчас нуждаются жители и Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это Белгородская, Брянская области".
- Необходимо "в максимально короткие сроки" подготовить комплексную программу восстановления пострадавших районов приграничья. Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами. Будет задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других регионов. Подключиться к разработке и реализации такой программы поручено Минобороны, МВД, МЧС, Минстрою, Минздраву, министерствам транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, просвещения, другим ведомствам: "При этом прошу быть в постоянном контакте с волонтерскими, общественными организациями. Опираться на механизм обратной связи с жителями указанных регионов, оперативно откликаясь на их запросы и проблемы".
- Будет проведено отдельное специальное совещание по восстановлению приграничных регионов: "Вопросов у людей там много. На встрече с главами муниципалитетов мы все это подробно обсуждали. Сейчас не будем вдаваться в детали, но прошу, чтобы эти детали были учтены в программе восстановления".
- Правительство должно обратить особое внимание на насущные для приграничных регионов темы: "Это, конечно же, восстановление жилья, социальных, транспортных объектов. Это выплаты компенсации за утраченные имущества. Это поддержка переселенцев - тех, кто был вынужден покинуть родной дом и сейчас живет в пунктах временного размещения, у родственников или снимает жилье".