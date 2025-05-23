Буферная зона и восстановление приграничья. Заявления Путина на совещании с правительством

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной, российские войска эту задачу сейчас решают. Об этом президент Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства.

Он также отметил важность восстановления приграничных районов.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О буферной зоне

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной: "Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают".

О терроризме ВСУ и наемников

Жители Курской области столкнулись с откровенно террористическими действиями ВСУ и иностранных наемников: "Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей - жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники".

Противник выбирает для обстрелов в приграничье цели, "не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей".

О восстановлении приграничья