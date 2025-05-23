«Преступление и ненаучный эмпиризм». Ким пришел в ярость после неудачного спуска эсминца

В КНДР произошла авария в присутствии Ким Чен Ына при спуске на воду эсминца

В КНДР на верфи Чхонджин произошла авария во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тыс. т. Судно получило повреждения, которые, по сообщению северокорейского агентства ЦТАК, предстоит устранить в ближайшее время. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, случившееся привело его в негодование. Сообщается, что наказание за этот инцидент получат и партийные работники, и сотрудники верфи.

На северокорейской верфи Чхонджин 21 мая произошла авария при спуске на воду нового эсминца, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). ЧП произошло в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.

Корабль получил повреждения, Ким Чен Ын назвал случившееся «недопустимым тяжелым происшествием и преступлением, вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом».

Из сообщения ЦТАК следует, что на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, то есть корабль стоял бортом к линии воды. Авария случилась из-за нарушения параллельности движения тележек, «в результате чего спусковая каретка, на которой сидела корма судна, преждевременно сошла с пути и осела». Равновесие корабля нарушилось, он получил повреждения днища, а нос эсминца так и не сошел со стапеля.

«Срочное восстановление эсминца в прежнем виде является не просто деловым, а политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства»,

- приводит ЦТАК слова руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына.

Руководство страны сочло инцидент серьезным, «дискредитировавшим в один миг авторитет и достоинство государства». Он будет рассмотрен на ближайшем пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Наказание, судя по сообщению ЦТАК, понесут многие - от руководящих партийных работников до разработчиков проекта судна и работников судостроительной верфи.

«Неясно, какое возмездие им может грозить», - отмечает по этому поводу "Би-би-си".

Повреждения предписано устранить до начала пленума партии, который будет созван в последней декаде месяца, то есть в промежутке между 20 и 30 июня.

Причина аварии

The Guardian со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что после аварии судно лежало на боку в воде. По данным издания, неудача могла произойти из-за нового для Северной Кореи способа спуска с не имеющего наклона причала, чего ранее в этой стране не наблюдалось.

«На коммерческих спутниковых снимках верфи, сделанных за день до спуска на воду, видно, что эсминец стоит у причала, а рядом с ним находятся вспомогательные суда», - пишет The Guardian.

Что известно об эсминце

О самом эсминце ЦТАК не сообщает ничего, кроме водоизмещения (5 тыс. т). В сравнении с другими странами, его можно назвать средним: водоизмещение кораблей этого класса варьируется от 2 500 до 10 000 тонн.

Совсем недавно, 26 апреля, в Северной Корее был спущен на воду другой эсминец аналогичных габаритов - предположительно, построенный по тому же проекту. О нем сообщалось чуть больше.

«Многоцелевой эсминец новейшего типа, являющийся продуктом комплексного экономического потенциала государства и совокупностью технологий в области самообороны, оснащен мощными системами сверхсовременных ударных вооружений нашего образца, не допускающими сравнения», - писало о нем агентство ЦТАК.

В публикации отмечалось, что корабль обладает «комплексной боеспособностью с ее главным стержнем - ядерным вооружением». Он был построен в рекордные сроки, «за 400 с лишним дней» за счет «собственных сил и технологий» Северной Кореи. Корабль назвали «Чвэ Хён» в честь знаменитого корейского военачальника и «ветерана антияпонской революции, воплотившего в себе безграничную верность вождю».

The Guardian со ссылкой на экспертов отмечает, что корабль «может быть оснащен тактическими ядерными ракетами малой дальности, хотя Северная Корея не доказала, что способна миниатюризировать свои атомные бомбы».

Британское издание предполагает, что эсминец мог быть разработан с помощью России, однако из возможных подтверждений этого приводится лишь тот факт, что «верфь Чхонджин находится недалеко от российского порта Владивосток».

Александр Кондратьев