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Новая российская ядерная ракета вызвала ажиотаж на Западе. Что о ней известно?

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС.

MWM: Российская ядерная ракета Р-37М сможет сбивать эскадрильи

Американская разведка заявила о новой российской ракете класса «воздух — воздух» с ядерной боевой частью, которую якобы начали принимать на вооружение Воздушно-космические силы России. В отчете разведывательного управления Вооруженных сил США сказано, что речь может идти о новом варианте ракеты большой дальности Р-37М.

«Ракета Р-37М несет очень большую 60-килограммовую боеголовку, что примерно в три раза больше тех, которые обычно устанавливаются на ракетах класса "воздух — воздух", что обеспечивает возможность установки миниатюрной ядерной боевой части», — говорится в материале.

Уточняется, что этот боеприпас могут нести истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31БМ. По мнению автора материала, Р-37М с ядерным оснащением позволит одному российскому самолету нейтрализовать целые эскадрильи летательных аппаратов противника.

Ракета класса «воздух — воздух» большой дальности Р-37 — одна из самых мощных российских ракет с дальностью более 300 км и массой боевой части около 60 кг

Ранее российский истребитель с ракетой Р-37М установил мировой рекорд

В мае Су-30СМ2 впервые заметили с ракетами класса «воздух — воздух» Р-37М. Истребитель сбил украинский боевой самолет МиГ-29 на расстоянии 213 километров, тем самым установив мировой рекорд.


Ракета Р-37М.
Источник: Юрий Смитюк / ТАСС

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко ранее рассказал «Газете.Ru», что сначала ракета Р-37М поступила на оснащение истребителя 5-го поколения Су-57 и истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, однако теперь к этому списку добавился истребитель поколения 4++ Су-35С.

В мае Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С.


МиГ-31БМ.
Источник: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Также российские перехватчики МиГ-31БМ, способные нести новую ракету, назвали главной угрозой для украинских F-16. Они востребованы из-за своих летных характеристик и возможностей бортовой радиолокационной станции, которая позволяет реализовать максимальную дальность ракет Р-37М.

Перехватчики имеют не только большую дальность действия, но и самую высокую крейсерскую скорость среди всех боевых самолетов в мире.

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