"Ответ последует очень скоро". Что остановит атаки дронов ВСУ на Россию?

Полковник Ходаренок: ответ на атаки дронов ВСУ будет скорым и разрушительным

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили более сотни украинских беспилотников самолетного типа. Свыше 30 из них сбили над территорией Московской области. В столице и других регионах периодически останавливалась работа аэропортов. О чем говорит эта массированная атака и что может остановить Киев, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Средства российской ПВО с вечера 20 мая до утра 22 мая в ходе отражения массированного налета беспилотников ВСУ сбили 485 беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ, в том числе над Орловской областью - 135, Курской - 121, Московской - 63, Брянской - 59, Белгородской - 26, Рязанской - 15, Липецкой - 4, Воронежской - 7, Смоленской - 3, Ростовской - 2, Калужской - 13, Тульской - 20, Владимирской - 6, над Крымом и акваторией Черного моря - 3, а также восемь - на маршрутах пролета.

По данным Минобороны, только за ночь 22 мая над российскими регионами сбили больше 100 украинских дронов:

«Двадцать второго мая с 00:00 до 05:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО продолжало отражать атаки беспилотников на столицу и днем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Что будет дальше?

Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины.

К тому же следует учесть, что силы и средства ПВО Киева и важнейших объектов страны находятся в настоящее время далеко не в лучшем состоянии. Сильнее всего на эффективности зенитного ракетного прикрытия столицы Украины и важнейших объектов сказывается дефицит зенитных управляемых ракет, в первую очередь ЗРК Patriot, что делает практически беззащитными главные административно-политические и промышленные центры страны от ударов оперативно-тактических баллистических ракет типа «Искандер-М».

Последние удары БЛА ВСУ по объектам на территории России, да еще после переговоров в Стамбуле, свидетельствуют о нежелании руководства в Киеве (и в первую очередь лично президента страны Владимира Зеленского) идти по пути мирного урегулирования.

Президент Украины не заинтересован в завершении военных действий, поскольку после того, как прозвучит последний выстрел в этом конфликте, Зеленский из лидера воинов света, надежды и опоры всего свободного и демократического мира превратится в главу захолустного и разоренного государства, сойдет с первых полос мировых СМИ. А с отменой военного положения на Украине для него ближайшая перспектива - президентские выборы с весьма неясным исходом. Таким образом, главное препятствие на пути к миру - сам президент Украины.

К продолжению военных действий Зеленского подталкивает и Европа. Яснее всего по этому поводу выразился еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на конференции Европейского оборонного агентства: «Еврокомиссия должна способствовать затягиванию конфликта на Украине, чтобы сдерживать Россию и готовиться к войне в течение предстоящих пяти лет». Для Зеленского подобные речи, не приходится сомневаться, «майский день, именины сердца».

Что остановит Киев?

Мирные переговоры и скорейшее завершение конфликта может приблизить только одно - крайне чувствительные для Киева поражения Вооруженных сил Украины на фронтах СВО, причем поражения исключительно разгромного характера.

Помимо этого, со стороны ВС РФ должны быть существенно усилены удары по важнейшим инфраструктурным объектам Украины и пунктам управления высших звеньев управления. И это отнюдь не призыв к излишнему кровопусканию и разрушениям, а наиболее реальный и, более того, самый гуманный способ завершить военные действия.

Какие-либо воздействия дипломатического характера на военно-политическое руководство в Киеве, как показала практика, не имеют смысла. Ход всех минувших событий ясно демонстрирует, что это даром потерянное время. Владимир Зеленский намерен стоять насмерть, до последнего украинца.

Поэтому мир может приблизить только военный разгром Вооруженных сил Украины, после которого политики и военные в Киеве должны сами себе сказать: «Все, сил и средств для продолжения боевых действий у нас нет. Или немедленное заключение мира, или полный разгром армии и безоговорочная капитуляция». В целом и как-то по-другому войны и не ведутся.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок