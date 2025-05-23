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Деловая газета "Взгляд"

Самарские ученые разработали искусственный интеллект со стереозрением для БПЛА

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Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В Самаре создали навигационную систему для беспилотников с искусственным интеллектом

В Самаре завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.

Ученые Самарского университета разработали для беспилотников систему искусственного интеллекта со стереозрением, которая повысит автономность и безопасность работы БПЛА, передает РИА "Новости".

Программный комплекс с названием "Навигатор" позволяет дронам самостоятельно двигаться по маршруту, избегая запрещенные зоны и реагируя на внезапные препятствия, такие как птицы или встречные беспилотники.

Одной из ключевых особенностей "Навигатора" стало стереозрение – система использует два видеопотока, что позволяет на расстоянии нескольких десятков метров точно определять расстояние до объектов и анализировать рельеф местности. Обычно БПЛА работают с монозрением, даже если оснащены несколькими камерами, но новая разработка позволяет комплексно анализировать пространство.

Встроенная нейросеть анализирует изображения и определяет, безопасна ли выбранная площадка для посадки с точки зрения наличия людей, техники или других препятствий. Это особенно важно при экстренном приземлении аппарата. Кроме того, "Навигатор" способен ориентироваться и при потере сигнала GPS – нейросеть сравнивает видеокартинку с заранее разбитыми на фрагменты образцами местности.

В настоящее время модуль технического зрения проходит тестирование. Система была создана по заказу компании "Транспорт будущего", специализирующейся на разработке БПЛА, и в дальнейшем функционал "Навигатора" планируется расширять для формирования отечественной экосистемы безопасности беспилотных авиасистем.

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Мария Иванова

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