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Интерфакс-АВН

Бригада немецкого Бундесвера официально приступила к выполнению миссии в Литве

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Военнослужащие Бундесвера
Военнослужащие Бундесвера.
Источник изображения: © AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Минск. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Дислоцирующаяся в Литве 45-я бригада немецкого Бундесвера "Lietuva" официально приступила к выполнению миссии, сообщила в четверг пресс-служба литовского Минобороны.

"Германия впервые размещает своих солдат на территории другой страны. Это исторический пример лидерства. Солдаты немецкой бригады, которые уже находятся в Литве, будут защищать свободу и весь альянс, находясь в Литве, и мы делаем и будем делать все, чтобы своевременно создать для этого инфраструктуру, обеспечить всю необходимую поддержку со стороны принимающей страны и обеспечить, чтобы немецкие солдаты чувствовали себя в нашей свободолюбивой стране как свои", - сказала министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене, которую цитирует пресс-служба.

В свою очередь министр обороны Германии Фридрих Мерц заявил, что размещение немецкой бригады "свидетельствует о нашей приверженности выполнению своих обязательств как сильнейшей экономики Европы"

"Мы знаем свой долг - вместе с Литвой защищать восточный фланг НАТО", - заявил участвовавший в официальной церемонии в Вильнюсе министр обороны Германии Борис Писториус.

Сообщается, что в церемонии также приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Фридрих Мерц.

45-я бригада немецкой армии в составе трех маневренных батальонов, а также подразделений боевой поддержки и снабжения поэтапно перебрасывается в Литву. В настоящее время в Литве несут службу около 500 военнослужащих бригады. Планируется, что полная численность бригады, 5 тыс. военнослужащих и гражданских лиц, будет достигнута к 2027 году.

Развертываемая немецкими военными бригада будет представлять собой полностью подготовленное к боевым действиям подразделение, оснащенное всей необходимой техникой, личным составом и материальными средствами.

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Германия
Литва
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