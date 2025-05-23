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В России испытали новую радиостанцию для бронетехники

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости.

«Росэл» завершил испытания радиостанции шестого поколения для бронетехники

Холдинг «Росэл» завершил испытания новой модификации радиостанции шестого поколения, предназначенной для установки на бронетехнику. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

«"Ростех" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения. Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" завершает подготовку к серийному производству новой модификации помехозащищенных радиостанций шестого поколения связи», — рассказали в госкорпорации.

Отмечается, что ранее радиостанции шестого поколения разработки концерна «Созвездие» (входит в «Росэл») устанавливались в командно-штабных машинах на базе шасси повышенной проходимости. Новая модификация станции предназначена для установки в бронетанковое вооружение и другую военную технику.

В феврале «Известия» писали, что в зоне специальной военной операции испытали устройство межсетевой ретрансляции «Метафора», которое объединяет различные радиостанции в сеть и решает проблемы совместимости.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Ростех
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