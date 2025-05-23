В России испытали новую радиостанцию для бронетехники

«Росэл» завершил испытания радиостанции шестого поколения для бронетехники

Холдинг «Росэл» завершил испытания новой модификации радиостанции шестого поколения, предназначенной для установки на бронетехнику. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

«"Ростех" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения. Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" завершает подготовку к серийному производству новой модификации помехозащищенных радиостанций шестого поколения связи», — рассказали в госкорпорации.

Отмечается, что ранее радиостанции шестого поколения разработки концерна «Созвездие» (входит в «Росэл») устанавливались в командно-штабных машинах на базе шасси повышенной проходимости. Новая модификация станции предназначена для установки в бронетанковое вооружение и другую военную технику.

В феврале «Известия» писали, что в зоне специальной военной операции испытали устройство межсетевой ретрансляции «Метафора», которое объединяет различные радиостанции в сеть и решает проблемы совместимости.