В Минске представили разведывательную «Джульетту»

Разведывательный беспилотник «Джульетта» представили на выставке в Минске

Перспективный комплекс с разведывательным беспилотником «Джульетта» представили на выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске. Об этом сообщает News.ru.

В основе комплекса лежит беспилотник самолетного типа с дополнительными винтами для вертикального взлета и посадки. Также в состав комплекса входит мобильный пункт управления, приемо-передающая радиостанция и комплект запчастей.

Аппарат может нести до 50 килограммов полезной нагрузки, а длительность полета составляет 10 часов. «Джульетта» способна выполнять задачи по мониторингу местности и поиску, а также обеспечивать целеуказание. Отмечается, что в будущем в состав комплекса включат ударный дрон «Ромео».

Ранее в мае в «Народном фронте» сообщили, что Вооруженные силы России получили первые две тысячи дронов-камикадзе «Гепард». Беспилотники могут работать в условиях потери связи с оператором из-за применяемых противником средств радиоэлектронной борьбы.