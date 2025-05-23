Мерц: урегулирование конфликта на Украине может занять много месяцев

Европейцы, по словам канцлера ФРГ, убеждены, что мирное решение отвечает интересам США

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что быстрого решения конфликта на Украине не существует, процесс урегулирования ситуации может занять много времени.

"Мы не питаем никаких иллюзий: быстрого решения не существует", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. "Этот процесс только начался и может занять много недель, возможно, даже много месяцев", - добавил он. В то же время канцлер ФРГ опроверг мнение о том, что правительство США теряет интерес к попыткам найти решение путем переговоров.

Европейцы, по его словам, убеждены, что мирное решение также отвечает интересам США. "Именно это я пытаюсь донести в своих дискуссиях с американским правительством, включая Конгресс США. И у меня есть ощущение, что значительная часть американского правительства и Конгресса видят это именно так", - утверждал Мерц.

16 мая в Стамбуле между Россией и Украиной прошли переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатами встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла "этот запрос к сведению".

Как заявил президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 19 мая телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта. Владимир Зеленский по итогам беседы с Трампом сообщил, что Украина может подписать с РФ меморандум об урегулировании конфликта, ждет российских предложений, чтобы представить свое видение.

Зеленский 19 мая поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров Украины с Россией. При этом он не назвал состав участников. Зеленский добавил, что в Киеве готовы к прямым контактам с Москвой.