Нестабильность, созданная Трампом, дает Путину шанс нанести удар (The Times, Великобритания)

The Times: Трамп потребует от Великобритании заставить Украину сдаться

Российское нападение на НАТО гораздо вероятнее, чем кажется, а без США Европа беззащитна, пугают читателей профессиональные суетологи The Times. Панические настроения автора щедро сдобрены его трампофобией – он уверен, что Вашингтон по-имперски наплюет на бедных союзников по альянсу.

Эдвард Лукас

Заговорите о российском нападении на НАТО, и люди засмеются. Более чем за три года трехдневной спецоперации на Украине путинские войска добились лишь скромных успехов ценой огромных затрат. Полное восстановление российской армии после прекращения огня займет годы. Ее разваливающаяся экономика меньше итальянской. В письме в The Times в прошлом году сэр бывший посол Великобритании в России Тони Брентон заявил, что лица, вхожие в Кремль, в курсе, что прямой вызов НАТО станет для них “полной катастрофой”. “В общем, угроза Таллину и Варшаве не больше, чем Луне”, — написал он.

Я регулярно бываю в этих и других прифронтовых городах (в отличие от Брентона). И могу сказать, что их жители с ним не согласны. Литовская столица Вильнюс только что представила план эвакуации всех своих 540 тысяч жителей. Граница с Белоруссией, военной сатрапией России, находится всего в 35 километрах. Новая книга, изданная в России с одобрительным предисловием министра иностранных дел Сергея Лаврова, называет Литву искусственным государством под управлением русофобской нацистской клики — к слову, именно такими же выражениями в свое время оправдывалась спецоперация на Украине.

Но больше всего эти страны тревожит не полномасштабное нападение, а захват территории или подобный трюк в сочетании с угрозами, которые бросят вызов решимости НАТО или, тем более, сломают ее. Это представляет собой огромную опасность для нас, британцев. Готовы ли мы воевать с Россией за какой-то символический клочок территории в Восточной Европе? Предположим, для пущей убедительности Кремль провернет обескураживающую диверсию или ударит ракетами большой дальности, подавив нашу слабую противовоздушную оборону и посеяв хаос в наших городах? Мы правда верим, что Дональд Трамп придет нам на выручку?

Это отнюдь не “беспочвенное паникерство”, как говорит Брентон. Эти опасения все чаще звучат из уст серьезных мыслителей в области обороны. Руководители НАТО предупредили, что альянс должен быть готов противостоять российскому нападению на одного или нескольких членов блока в течение трех-семи лет. Датская военная разведка недавно заявила, что Россия сможет напасть в том или ином виде уже в течение полугода после прекращения боевых действиях на Украине. И первым этапом такого конфликта станут атаки в “серой зоне” на инфраструктуру, предприятия и отдельных лиц, что будет нервировать граждан и нарушит привычный ход жизни. Некоторые тревожатся, что это уже происходит.

“Основная цель России в войне против НАТО — не захват больших территорий — по крайней мере, на начальном этапе — а уничтожение альянса как политического и военного образования, — утверждает специалист-ракетчик из Осло Фабиан Хоффман в наводящей на размышления статье, недавно опубликованной в журнале Foreign Policy. Он согласен с Брентоном, что руководство Москвы отдает себе отчет в том, что полномасштабную войну с НАТО обычными средствами Россия наверняка проиграет. Но при этом приходит к совсем иному выводу: именно поэтому Россия должна вести другую войну — стремительную, локальную и победоносную. И, по его мнению, с этой задачей ее военная машина вполне справится.

Мотив, который часто упускают из виду, заключается в том, что Россия считает, что ведет неравную борьбу за выживание против гораздо более сильного Запада. Дестабилизация трансатлантического альянса со стороны Трампа представляет собой возможность пересмотреть итоги распада СССР в 1989-91 годах, который в России считается унизительным геополитическим поражением. И такой возможностью лучше всего воспользоваться до того, как Трамп покинет свой пост.

На протяжении десятилетий безопасность Европы практически полностью зиждилась на незыблемой вере, что сражаться нам предстоит лишь вместе с США. Пожалуй, это всегда было чересчур оптимистичным расчетом на готовность президента США поддержать нашу оборону и рисковать собственной страной ради безопасности союзников. Однако риск тревожно растет, если США отвлекутся на кризис из-за Тайваня или очередную истерику Трампа. А ведь и то, и другое может произойти всего через считанные недели.

Предположим, Украина откажется принять соглашение о прекращении огня, что бы там ни придумали Трамп с Путиным, и вместо этого обратится за поддержкой к европейцам. Трамп потребует, чтобы Великобритания и другие выкрутили украинцам руки и заставили сдаться. Если мы откажемся, он запросто сможет нас покарать, выведя войска США из Европы.

Нас вообще легко запугать — как Вашингтону, так и Москве. Без Америки мы практически беззащитны. Если европейские страны НАТО не досчитаются американского командования и управления, электронных “глаз” и “ушей” для понимания поля боя, возможности переброски тяжелых грузов и личного состава и, наконец, огромных резервов, наши истощенные армии продержатся лишь считанные дни.

Хуже того, мы не только не можем воевать, а даже не желаем. Большинству европейских стран претит сама мысль о риске, страданиях и лишениях. Прошлогодний опрос общественного мнения показал, что лишь около трети европейцев готовы сражаться за родину, если на нее нападут (что характерно, этот показатель стремительно растет по мере продвижения на восток). Чтобы не дать России провернуть такой трюк, необходимо предоставить прифронтовым государствам надежную защиту (давно обещанную, но так и появившуюся) и разработать поистине устрашающий ответ на какое бы то ни было принуждение — в том числе собрать возможности и набраться решимости для ответных ударов по российской территории. А в это верится с большим трудом. Решится ли Германия — на фоне неумолчного бряцания ядерным оружием со стороны Кремля — уничтожить российскую ПВО в Калининградском эксклаве в течение первых же часов после захвата территории в соседней Литве? Если они этого не сделают — считай, что война проиграна.

Пусть с опозданием, но Европа все же начинает действовать, понемногу восстанавливая оборону и сдерживание и внушая собственным гражданам, что свободу необходимо защищать. Чтобы у России был хотя бы малейший шанс ей помешать, она должна действовать сейчас, когда шансы на успех максимальны. Как на прошлой неделе риторически спросил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на конференции по безопасности в Таллине: “Зачем Путину ждать, пока мы будем готовы?”. Возможность сама стучится в двери.