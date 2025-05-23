«Изолировали...»: ВМФ РФ принимает участие в Международной военно-морской выставке в Малайзии

Источник изображения: topwar.ru

После начала специальной военной операции на Западе открыто заявили, что вот теперь все, Россия точно будет изолирована «от всего остального мира», а экономика нашей страны просто уничтожена. А вышло как-то наоборот. Это западные страны испытывают нарастающие экономические проблемы, в нашей стране наблюдается рост ВВП и развитие большинства отраслей.

Одновременно усиливаются и прирастают все новыми членами, партнерами и кандидатами на вступление такие политико-экономические союзы, как БРИКС, выступающий фактически альтернативой западному влиянию, включая клуб G7.

Москва развивает с неподконтрольными Западу странами, а их становится все больше, равноправное, безо всяких никому не известных правил и ограничений, партнерство, в том числе в военной сфере. Проводятся совместные учения, Россия активно участвует в военно-технических выставках.

Одна из них под названием Международная военно-морская выставка LIMA 2025 открылась вчера на острове и в прилегающих водах острова Лангкави в Малайзии. Для участия в мероприятии накануне уже прибыл с формально неофициальным визитом в порт Лангкави отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Корабли стали на якорь на внешнем рейде острова, где приняли участие в торжественной церемонии открытия выставки LIMA 2025. Получилось очень даже официально.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Возглавляет нашу эскадру заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирал Владимир Воробьев. Он уже провел «неофициальную» встречу с заместителем министра обороны Малайзии и командующим национальными Военно-морскими силами. Адмирал примет личное участие в Международной военно-морской выставке LIMA 2025.

Источник изображения: topwar.ru

Буквально накануне, 14 мая нынешнего года, Москву посетил с официальным визитом и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Переговоры прошли очень конструктивно. По их итогам российский лидер подчеркнул, что российско-малайзийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются. Обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось ещё более содержательным и продуктивным, для чего рассматривается вопрос об открытии прямого авиасообщения между двумя странами.

Эту встречу не смогло омрачить даже явно заказное заключение подконтрольного Западу Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), который буквально за два дня до приезда Ибрагима в РФ обвинил российскую сторону в крушении так называемого малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.

Причем расследование крушения лайнера проводили в основном заинтересованные антироссийские страны, в том числе Украина. Россия к следственным действиям не была допущена. Летом прошлого года МИД РФ объявило, что Россия выходит из инициированного Австралией и Нидерландами спора в Совете ИКАО.

К слову, по итогам расследования Нидерланды и Австралия уже ранее подали иск против РФ по возмещению ущерба из-за сбитого Boeing MH17. Но здесь возникает правовая коллизия. В то время ВС РФ не участвовали в боевых действиях в Донбассе, их проводили ВСУ в рамках так называемой АТО. При этом до сих пор Киев считает ЛДНР своей территорией. Выходит, при любом раскладе, платить компенсации, если до этого дойдет, должна Украина.